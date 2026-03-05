DAX23.937 +2,3%Est505.832 +2,6%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto9,1900 +3,3%Nas22.696 +1,4%Bitcoin60.888 +3,3%Euro1,1656 +0,2%Öl91,60 +2,0%Gold5.192 +0,9%
Dermapharm will bis zu 4,3 Millionen eigene Aktien zurückkaufen

10.03.26 09:33 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
Dermapharm Holding SE
41,20 EUR 2,85 EUR 7,43%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Indizes
SDAX
17.241,4 PKT 365,6 PKT 2,17%
Charts|News|Analysen

GRÜNWALD (dpa-AFX) - Der Arzneimittelhersteller Dermapharm will in größerem Stil eigene Aktien zurückkaufen. Vorstand und Aufsichtsrat hätten ein öffentliches Rückkaufangebot für bis zu 4,3 Millionen Anteilsscheine zum Preis von 42 Euro je Papier beschlossen, teilte das im SDax notierte Unternehmen am Dienstag in Grünwald mit. Dies entspreche rund 7,99 Prozent des Grundkapitals und rechnerisch einem Rückkaufvolumen von bis zu 180,6 Millionen Euro.

Dermapharm beabsichtigt nach eigenen Angaben, die zurückgekauften Aktien einzuziehen und damit das Grundkapital zu reduzieren. Die Annahmefrist für das Angebot beginnt an diesem Mittwoch (11. März) um 0.00 Uhr mitteleuropäischer Zeit (MEZ) und endet voraussichtlich am 24. März um 24.00 Uhr./tav/nas

