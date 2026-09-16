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Dertour: Mehr Spätbucher - Urlaubsplanung verschiebt sich

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TUI AG
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KÖLN (dpa-AFX) - Krisenherde in diversen Weltregionen und der Hitzesommer in Europa haben die reiselustigen Deutschen relativ cool gelassen. Beim Buchungsverhalten der Kunden der Dertour Group für die Monate Juni bis September 2026 gab es eine leichte Verschiebung: Der Anteil der Spätbucher nahm im Vergleich zur Vorjahresperiode um 2,5 Punkte auf 28,5 Prozent zu, wie der zweitgrößte deutsche Reiseveranstalter in Köln mitteilte. Darunter versteht Dertour Reisen mit einer Buchung von maximal 50 Tagen vor der Abreise.

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Mittelfristige Buchungen - 51 bis 150 Tage im Voraus - machten 32,5 Prozent aus (minus 1,5 Punkte). Die meisten Urlauber waren früh dran: 39 Prozent (minus 1 Punkt) machten ihre Reisepläne mehr als fünf Monate vor Beginn fix.

"Viele Reisende verschoben ihre Urlaubsplanung zunächst und buchten später als im Vorjahr. Dadurch gewann Last Minute im Sommer spürbar an Bedeutung", sagte der Gechäftsführer von Dertour für Deutschland und Österreich, Boris Raoul. Die Nachfrage habe unterm Strich "nicht das hohe Niveau des Vorjahres erreicht". "Nicht fehlende Reiselust, sondern eine phasenweise Zurückhaltung bei Reiseentscheidungen prägte das Reiseverhalten im Sommer 2026", führte der Manager aus.

Die beliebtesten Ziele

Ein Szenario bewahrheite sich nicht: Treibstoffmangel für Flugreisen nach Beginn des Iran-Kriegs. Lediglich an Drehkreuzen im Nahen Osten habe es zeitweise Einschränkungen gegeben. In einer typischen Sommerferienwoche zählte Dertour in diesem Jahr durchschnittlich rund 5.300 Abflüge und damit 600 mehr als im Vorjahr.

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Auf der Kurz- und Mittelstrecke waren bei Dertour die beliebtesten Urlaubsziele die Türkei, Spanien, gefolgt von Griechenland, Deutschland und Ägypten. Auf der Fernstrecke behaupteten die Inselparadiese im Indischen Ozean (Malediven, Mauritius, Seychellen) Platz eins. Nordamerika und Thailand lagen wie im Vorjahr auf Rang zwei und drei, dahinter liegen die Karibik und Ostafrika.

Einzelne nordische Reiseziele hätten sich besser als der Gesamtmarkt entwickelt, merkte Sven Schikarsky an, der bei Dertour das Produktmanagement leitet. "Insgesamt erkennen wir in unseren Buchungsdaten jedoch keinen breiten Trend hin zu kühleren Destinationen. Der klassische Badeurlaub in warmen Regionen blieb das dominierende Urlaubsmotiv."

Grundlage für die Auswertung sind die Buchungen bei Dertour und den Marken ITS, Meiers Weltreisen und Travelix Last Minute für Reisetermine vom 1. Juni bis 30. September./brd/DP/zb

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19.08.26 TUI Overweight Barclays Capital
13.08.26 TUI Buy Deutsche Bank AG
13.08.26 TUI Market-Perform Bernstein Research
12.08.26 TUI Overweight JP Morgan Chase & Co.
12.08.26 TUI Buy Deutsche Bank AG

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