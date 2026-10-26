Desenio Group Registered veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal
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Desenio Group Registered hat am 23.10.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.
Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 182,8 Millionen SEK vermeldet – das entspricht einem Plus von 9,46 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 167,0 Millionen SEK in den Büchern standen.
Redaktion finanzen.net
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