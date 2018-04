Designierter Bundesbanker Balz nennt EZB-Bilanz aufgeblasen

Von Hans Bentzien

FRANKFURT (Dow Jones)--Burkhard Balz, designiertes Mitglied des Vorstands der Deutschen Bundesbank, findet die Geldpolitik der Europäischen Zentralbank (EZB) offenbar zu locker. In der Anhörung von EZB-Vizepräsident Vitor Constancio fragte Balz, welche Risiken nach Conctancios Meinung von der EZB-Bilanz ausgingen, wenn diese weiterhin so "aufgeblasen" bleibe. Zudem sprach Balz von einer nur "schmerzhaft langsamen Wende in der Geldpolitik" der EZB, verglichen mit den Aktivitäten der US-Notenbank.

Constancio verwies darauf, dass die Stellung der USA im Konjunkturzyklus eine andere als die des Euroraums sei und dass eine voreilige Straffung der Geldpolitik ein Risiko für Konjunktur und Inflation wäre. Im übrigen sei er zuversichtlich, dass sich die EZB-Bilanz auch wieder verkleinern werde.

Balz ist designiertes Mitglied des Bundesbank-Vorstands, wird sein Amt aber erst im Herbst antreten. Es ist noch nicht klar, welches Ressort er dort übernehmen wird.

