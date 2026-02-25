DAX24.986 ±-0,0%Est506.117 ±0,0%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto8,1600 -0,3%Nas22.864 +1,0%Bitcoin55.119 +1,3%Euro1,1806 +0,3%Öl71,25 +0,1%Gold5.187 +0,8%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Novo Nordisk A3EU6F NVIDIA 918422 SAP 716460 Rheinmetall 703000 Deutsche Telekom 555750 Siemens Energy ENER6Y Microsoft 870747 Bayer BAY001 PayPal A14R7U Infineon 623100 Amazon 906866 Lufthansa 823212 Allianz 840400 BASF BASF11 AMD (Advanced Micro Devices) 863186
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX vorbörslich in Grün -- NVIDIA-Bilanz erwartet -- Asiens Börsen legen zu -- Lucid schreibt trotz Umsatzsprung weiter hohe Verluste -- Fresenius, Nordex, E.ON, Rheinmetall im Fokus
Top News
Ausblick: PUMA SE stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor Ausblick: PUMA SE stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor
Der Mac Mini als US-Pionier! Apples gigantische 600 Mrd. USD-Wette auf die Heimat! Der Mac Mini als US-Pionier! Apples gigantische 600 Mrd. USD-Wette auf die Heimat!
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Destatis bestätigt BIP-Anstieg von 0,3 Prozent im 4. Quartal

25.02.26 08:13 Uhr

Von Hans Bentzien

DOW JONES--Die deutsche Wirtschaft hat sich im vierten Quartal 2025 erholt und wurde dabei vor allem von den privaten und staatlichen Konsumausgaben gestützt, wobei die Exporte sanken. Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) in zweiter Veröffentlichung mitteilte, stieg das preisbereinigte Bruttoinlandsprodukt (BIP) gegenüber dem Vorquartal saison- und kalenderbereinigt um 0,3 Prozent und lag kalenderbereinigt um 0,4 (drittes Quartal: 0,3) Prozent über dem Niveau des Vorjahreszeitraums. Die in erster Veröffentlichung gemeldeten Werte wurden damit wie erwartet bestätigt. Im dritten Quartal hatte das BIP auf Quartalssicht stagniert.

Wer­bung

Kontakt: hans.bentzien@dowjones.com

DJG/hab/sha

(END) Dow Jones Newswires

February 25, 2026 02:14 ET (07:14 GMT)