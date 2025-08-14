DAX24.173 +0,6%ESt505.365 +0,5%Top 10 Crypto16,72 +0,9%Dow44.459 +1,1%Nas21.682 +1,4%Bitcoin101.973 -0,9%Euro1,1708 +0,3%Öl66,02 -0,1%Gold3.360 +0,4%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 SAP 716460 NVIDIA 918422 RENK RENK73 Commerzbank CBK100 Novo Nordisk A3EU6F Siemens Energy ENER6Y Lufthansa 823212 Palantir A2QA4J Deutsche Telekom 555750 Deutsche Bank 514000 Tesla A1CX3T TUI TUAG50 DroneShield A2DMAA BYD A0M4W9
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Nach Inflationsdaten: DAX startet höher -- Asiens Börsen fest - Nikkei mit Rekord -- RENK mit starker Auftragslage -- E.ON steigert Gewinn -- TUI schlägt Erwartungen -- Porsche SE im Fokus
Top News
EVOTEC-Aktie trotzdem freundlich: EVOTEC meldet Rückgang der Halbjahresumsätze EVOTEC-Aktie trotzdem freundlich: EVOTEC meldet Rückgang der Halbjahresumsätze
Ströer-Aktie belastet: Ströer erleidet Umsatzrückgang Ströer-Aktie belastet: Ströer erleidet Umsatzrückgang
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
25 € Neukundenbonus + 1 Aktie gratis. Hol Dir jetzt Dein finanzen.net ZERO-Depot!

Destatis bestätigt für Juli Rückgang der HVPI-Teuerung

13.08.25 08:07 Uhr

Von Hans Bentzien

DOW JONES--Das Statistische Bundesamt (Destatis) hat die Ergebnisse seiner Vorabschätzung der Verbraucherpreisentwicklung im Juli bestätigt. Wie die Statistiker in einer zweiten Veröffentlichung mitteilten, stieg der Harmonisierte Verbraucherpreisindex (HVPI) gegenüber dem Vormonat um 0,4 Prozent und lag um 1,8 (Juni: 2,0) Prozent über dem Niveau des Vorjahresmonats. Der nationale Verbraucherpreisindex erhöhte sich um 0,3 bzw 2,0 (2,0) Prozent. Die Kernverbraucherpreise stiegen auf Jahressicht um 2,7 (2,7) Prozent. Die Entwicklung beider Indizes entsprach damit den Ergebnissen der ersten Veröffentlichung, was die von Dow Jones Newswires befragten Volkswirte so auch prognostiziert hatten.

Wer­bung

Kontakt: hans.bentzien@dowjones.com

DJG/hab/sha

(END) Dow Jones Newswires

August 13, 2025 02:08 ET (06:08 GMT)