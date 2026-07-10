Destatis bestätigt Inflationsrückgang auf 2,4 Prozent im Juni

10.07.26 08:07 Uhr

Von Hans Bentzien

DOW JONES--Der Inflationsdruck in Deutschland hat im Juni wie erwartet nachgelassen. Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) in einer zweiten Veröffentlichung mitteilte, sank der Harmonisierte Verbraucherpreisindex (HVPI) gegenüber dem Vormonat um 0,2 Prozent und lag nur noch um 2,4 (Mai: 2,7) Prozent über dem Niveau des Vorjahresmonats. Der nationale Verbraucherpreisindex sank um 0,3 Prozent und überstieg das Vorjahresniveau um 2,3 (2,6) Prozent. Die Kerninflationsrate blieb bei 2,5 Prozent. Damit bestätigten die Statistiker die Ergebnisse der Vorabschätzung.

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July 10, 2026 02:08 ET (06:08 GMT)