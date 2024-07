Destatis: Publikation von Einzelhandelsdaten weiter verschoben

FRANKFURT (Dow Jones)--Das Statistische Bundesamt (Destatis) hat mitteilt, dass sich die Publikation von einigen Konjunkturstatistiken aus dem Handel und dem Dienstleistungsbereich weiter verzögert. Genannt wurden der Umsatz im Einzelhandel, der Umsatz im Dienstleistungsbereich sowie der Umsatz im Gastgewerbe.

Voraussichtlich werde die Berichterstattung im Einzelhandel (beginnend mit Berichtsmonat Mai 2024) und im Dienstleistungsbereich (beginnend mit Berichtsmonat April 2024) Ende August 2024 wieder aufgenommen, hieß es. Die Wiederaufnahme der Berichterstattung im Gastgewerbe folge danach. Die genauen Veröffentlichungstermine würden rechtzeitig in der Wochenvorschau bekannt gegeben.

Grund für die Verschiebung sei eine umfangreiche Umstellung in den Konjunkturstatistiken im Handel und Dienstleistungsbereich zur Erfüllung neuer Datenanforderungen der Europäischen Union. So erfordere beispielsweise die Umstellung von der bisherigen Darstellungseinheit "Rechtliche Einheit" auf die neue Darstellungseinheit "Geschäftsfeld" weitreichende methodische Änderungen in den Datenerhebungs- und -aufbereitungsprozessen. Dabei sei es zu IT-Problemen gekommen.

July 26, 2024 05:21 ET (09:21 GMT)