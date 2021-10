Details zur globalen Steuerreform sollen bis Freitag stehen

Dublin/Luxemburg/Berlin (Reuters) - Hochrangige Vertreter der Europäischen Union haben sich am Dienstag zuversichtlich gezeigt, noch in dieser Woche Details zur geplanten globalen Steuerreform zu klären.

Außerdem könnte womöglich - anders als bislang signalisiert - auch Irland als wichtigstes Niedrigsteuerland in Europa mitziehen. Von der Regierung in Dublin kamen entsprechende Signale. Am Freitag will die Industriestaaten-Organisation OECD, die die Steuerreform koordiniert, über den aktuellen Stand informieren. Noch im Oktober soll dann auf Ebene der 20 führenden Industrie- und Schwellenländer (G20) endgültig grünes Licht gegeben werden, nachdem im Sommer bereits ein Grundgerüst gebilligt wurde.

Geplant ist bislang, dass die neuen Regeln schon 2023 in Kraft treten sollen. "2023 ist nicht überstürzt", sagte EU-Wirtschaftskommissar Paolo Gentiloni am Dienstag in Luxemburg nach Beratungen der EU-Finanzminister. Es sei eine Herausforderung, aber möglich. Es gebe jedenfalls Fortschritte.

140 Länder streben unter dem Dach der OECD eine Steuerreform mit zwei Säulen an - einer globalen Mindeststeuer und einer neuen Form der Besteuerung digitaler Dienstleistungen. Für die Mindeststeuer sind mindestens 15 Prozent vorgesehen, außerdem sollen Schwellenländer mehr Steuereinnahmen abbekommen. Großen Internet-Konzernen wie Amazon und der Google-Mutter Alphabet wird vorgeworfen, durch geschickte Gewinnverlagerungen vergleichsweise wenig Steuern zu zahlen. Irland, Zypern und Luxemburg gelten in Europa als Hauptprofiteure davon, international sind es Steueroasen. Weil die Konzerne zugleich die Gewinner der Corona-Krise sind, wird dies in vielen Ländern aber als unsolidarisch gewertet.

"Ja, ich bin zuversichtlich", sagte Gentiloni zu den noch zu klärenden Punkten. Bei der Mindeststeuer gehe es noch um die ganz genaue Höhe und mögliche Ausnahmen. Bei der Besserstellung von Schwellenländern sei ebenfalls das konkrete Volumen noch offen. Frankreichs Finanzminister Bruno Le Maire sagte, die Verhandlungen seien in einer kritischen Phase. Ein Kompromiss sei aber möglich.

134 von 140 Ländern haben die OECD-Pläne bislang unterstützt. Das Vorhaben kann Experten zufolge zwar auch ohne die Unterstützung der restlichen Staaten funktionieren, es wäre jedoch ein klares Zeichen, sollte Irland die Pläne mittragen. Neben Irland sind in der EU bislang noch Ungarn und Estland skeptisch. Gentiloni sagte, dies sei im Fluss. Die Länder müssten sich aber selbst dazu äußern.

Irland sendete am Montag und Dienstag bereits positive Signale. Mehrere Vertreter der Regierung in Dublin betonten, aktualisierte Texte der OECD zum Thema würden viele, wenn nicht sogar alle Bedenken des Landes aufnehmen. Noch seien aber weitere Gespräche nötig.

Irland lockt mit einer Unternehmensbesteuerung von 12,5 Prozent viele international agierende Konzerne an, die Einnahmen aus Patenten oder Software-Lizenzen auf die Insel verlagert haben. Finanzminister Paschal Donohoe sagte, er werde das Kabinett des Landes am Donnerstag über den aktuellen Stand informieren. Dann dürfte die Entscheidung Irlands fallen.