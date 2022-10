Deutlich höhere Löhne nach Tarifabschluss für Chemiebranche

FRANKFURT (Dow Jones)--Für die rund 580.000 Beschäftigten der Chemieindustrie haben sich Arbeitgeber und Gewerkschaft BCE mitten in der Energiekrise nach dreitägigen Verhandlungen auf einen neuen Tarifabschluss geeinigt. Dieser sieht zum einen zwei Sonderzahlungen von 1.500 Euro pro Kopf jeweils zum Januar 2023 und 2024 vor, wie die IG BCE mitteilte. Parallel greifen zum anderen zwei dauerhafte Lohnerhöhungen von jeweils 3,25 Prozent.

Letztere können - falls im Einzelfall nötig - per Betriebsvereinbarung um jeweils bis zu drei Monate nach hinten verschoben werden. Für die Sonderzahlungen geht das nicht. Der Tarifvertrag hat eine Laufzeit bis Mitte 2024. Laut Gewerkschaft entlastet er die Chemie-Beschäftigten im Schnitt um knapp 13 Prozent. In der Einstiegsgruppe sind es gar 15,6 Prozent. Die Sonderzahlungen entsprechen dem Limit, das die Bundesregierung zur Entlastung der Bürger steuer- und abgabenfrei gestellt hat.

Die IG BCE hatte sich im April mit den Arbeitgebern zunächst nur auf eine siebenmonatige Überbrückung mit einer Einmalzahlung geeinigt.

Die Chemiebranche ist nach Autoindustrie und Maschinenbau der drittgrößte Industriesektor in Deutschland. In der Metall- und Elektroindustrie zeichnet sich in der aktuellen Tarifrunde bislang keine Lösung ab.

