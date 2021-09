Deutlich mehr Schadenszahlungen in der Manager-Haftpflicht

Von Andreas Kißler

BERLIN (Dow Jones)--Die Versicherer haben im vergangenen Jahr in der Manager-Haftpflicht deutlich mehr Schadenszahlungen geleistet als im Vorjahr. "Die Schäden in der D&O-Versicherung steigen schneller als die Beitragseinnahmen", sagte der Hauptgeschäftsführer des Gesamtverbandes der Deutschen Versicherungswirtschaft (GDV), Jörg Asmussen. "Während die Beiträge um gut 9 Prozent auf 335 Millionen Euro stiegen, wuchsen die Leistungen um 14 Prozent", hob er hervor. "Unter dem Strich stehen erhebliche Verluste, die sich aus den immer größeren Haftungsrisiken für Manager und Managerinnen ergeben."

Die Schadensquote nach Abwicklung betrug dem Verband zufolge 110 Prozent. Somit hätten die Bruttoaufwendungen für Versicherungsfälle nach Abwicklung deutlich über den verdienten Bruttobeiträgen gelegen. "Nach einer Insolvenz sind Geschäftsführerinnen und Geschäftsführer sowie Vorstände nicht selten mit Forderungen in Millionenhöhe konfrontiert", konstatierte Asmussen.

In den vergangenen Jahren seien die Pflichten für Manager auch finanziell gesunder Unternehmen immer weiter gestiegen. "Auch beim Thema Compliance wächst das Pflichtenheft für Managerinnen und Manager weiter", erklärte er. "Die nächsten Kapitel sind das Lieferkettengesetz sowie die Verpflichtung aller Unternehmen ab 50 Beschäftigten, ein Hinweisgebersystem einzurichten."

Der Begriff D&O-Versicherung stammt laut GDV aus den USA und ist eine Abkürzung für Director's and Officer's Liability Insurance. Sie ist laut den Angaben eine besondere Form der Vermögensschaden-Haftpflichtversicherung für Mitglieder von Leitungs- und Aufsichtsorganen in Unternehmen, also zum Beispiel für Vorstände, Geschäftsführerinnen und Geschäftsführer sowie Aufsichtsräte. Die D&O sichere diese Unternehmenslenkerinnen und Unternehmenslenker gegen Haftungsansprüche ab.

