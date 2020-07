Gabelstapler-Hersteller KION rutscht in Krise in die Verlustzone

Werbung

Werbung

Werbung

Werbung

Heute im Fokus

Asiens Börsen uneinheitlich -- HeidelbergCement mit hohem Nettoverlust -- Airbus rutscht tief in die Verlustzone -- Samsung mit höherem Quartalsgewinn -- PayPal übertrifft Erwartungen

KION rutscht in Krise in die Verlustzone. QUALCOMM übertrifft Erwartungen. Huawei überholt Samsung als größter Smartphone-Hersteller weltweit. Britische Großbank Standard Chartered übertrifft Erwartungen. Zalando will mit Wandelanleihen 1 Mrd Euro erlösen. Corona-Pandemie beschert Enel Umsatz- und Gewinneinbruch im 1H. TOTAL bucht im 2Q Abschreibungen in Höhe von 8,1 Mrd Dollar.