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Deutliche Erholung

Bechtle-Aktie zieht an: Jahresprognose erneut erhöht

Bechtle-Aktie zieht an: Jahresprognose erneut erhöht

Der IT-Dienstleister Bechtle hebt nach einem weiteren guten Quartal erneut seine Jahresprognosen für das Ergebnis an.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Bechtle AG
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So dürfte der Vorsteuergewinn nun um mehr als 10 Prozent klettern, teilte das MDAX-Unternehmen überraschend am Donnerstag in Neckarsulm mit. Beim Umsatz geht der scheidende Vorstandschef Thomas Olemotz dagegen weiter von einem Anstieg zwischen 5 und 10 Prozent aus, beim Geschäftsvolumen von mehr als 10 Prozent. Beim Geschäftsvolumen bezieht der Konzern unter anderem den Verkaufspreis von Software komplett ein, beim Umsatz darf er sich nach Buchhaltungsregeln nur den Bruttogewinn aus solchen Softwareverkäufen anrechnen. Die Aktie legte nach der Mitteilung um drei Prozent zu.

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Im dritten Quartal legte das Geschäftsvolumen laut vorläufigen Zahlen um rund 19 Prozent auf 2,44 Milliarden Euro zu. Zum Umsatz machte Bechtle zunächst keine Angaben. Das Vorsteuerergebnis kletterte um 14 Prozent auf rund 92 Millionen Euro.

Die positive Geschäftsentwicklung habe sich bisher auch im vierten Quartal fortgesetzt, hieß es. Den Bericht zum dritten Quartal legt Bechtle am 13. November vor.

Via XETRA klettert die Bechtle-Aktie zeitweise um 5,14 Prozent auf 35,62 Euro.

/men/jha/

NECKARSULM (dpa-AFX)

Bildquellen: Bechtle AG

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Datum Rating Analyst
28.10.26 Bechtle Buy Deutsche Bank AG
26.10.26 Bechtle Buy Warburg Research
20.10.26 Bechtle Neutral JP Morgan Chase & Co.
12.10.26 Bechtle Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
02.10.26 Bechtle Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)

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