Tesco trotzt Brexit-Sorgen und macht wieder mehr Gewinn

Obwohl der Verfall des britischen Pfunds durch die andauernden Brexit-Sorgen die Einfuhr von Gütern verteuert, was einigen Händlern bereits zum Verhängnis geworden ist, konnte Tesco mit Kosteneinsparungen und Preiserhöhungen gegensteuern. Wie der Konzern am Mittwoch in London mitteilte, stieg der um Sondereffekte bereinigte operative Gewinn im Jahresvergleich um gut 28 Prozent auf 1,64 Milliarden Pfund (1,9 Mrd Euro). Dies war mehr als Analysten erwartet haben.

Der Umsatz legte 2017/2018 (Ende Februar) um 2,3 Prozent auf 51 Milliarden Pfund zu. Tesco zufolge haben sich die vielen Initiativen wie beispielsweise die Belieferung mit Lebensmitteln noch am gleichen Tag, das Bezahlen mit dem Handy oder die Einführung neuer Fertigmahlzeiten gelohnt. Auch die Aktionäre, die im vergangenen Jahr leer ausgegangen sind, sollen wieder eine Dividende von insgesamt 3 Pence je Aktie erhalten.

Der britische Einzelhandelsmarkt ist hart umkämpft. Druck kommt insbesondere von den deutschen Discountern Aldi und Lidl, die mit ihren Niedrigpreisen sehr erfolgreich auf Kundenfang gegangen sind. Das hatte auch Tesco in Bedrängnis gebracht. Der Konzern wird seit Jahren umgebaut./she /nas/stk

LONDON (dpa-AFX)

