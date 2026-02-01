DAX25.045 -0,9%Est506.051 -0,9%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto8,5200 -3,0%Nas22.754 +0,8%Bitcoin56.087 -0,5%Euro1,1762 -0,2%Öl71,80 +2,1%Gold4.996 +0,4%
Deutlicher als erwartet

US-Arbeitslosenhilfe: Erstanträge deutlich zurückgegangen

19.02.26 14:38 Uhr
US-Arbeitsmarkt zeigt Stärke: Weniger Anträge auf Arbeitslosenhilfe | finanzen.net

Die Zahl der Erstanträge auf Leistungen aus der US-Arbeitslosenversicherung hat in der Woche zum 14. Februar deutlich abgenommen.

Im Vergleich zur Vorwoche fiel die Zahl der Anträge auf saisonbereinigter Basis um 23.000 auf 206.000, wie das US-Arbeitsministerium in Washington mitteilte. Von Dow Jones Newswires befragte Volkswirte hatten einen Rückgang auf 223.000 vorhergesagt.

Wer­bung

Für die Vorwoche wurde der Wert nach oben revidiert, auf 229.000 von ursprünglich 227.000. Der gleitende Vierwochendurchschnitt verringerte sich gegenüber der Vorwoche um 1.000 auf 219.000.

In der Woche zum 7. Februar erhielten 1,869 Millionen Personen Arbeitslosenunterstützung. Dies war eine Zunahme gegenüber der Vorwoche um 17.000.

