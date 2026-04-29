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Deutlicher Anstieg

BBVA-Aktie dennoch leichter: Großbank startet mit überraschend viel Gewinn ins Jahr

30.04.26 09:13 Uhr
BBVA-Aktie trotzdem tiefer: Spanische Bank übertrifft Analystenerwartungen deutlich | finanzen.net

Ein deutlicher Anstieg von Zinsüberschuss und Provisionen haben der spanischen Großbank BBVA zu einem überraschend starken Jahresstart verholfen.

Werte in diesem Artikel
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BBVA SA (Banco Bilbao Vizcaya Argentaria)
18,90 EUR 0,21 EUR 1,10%
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Der Überschuss kletterte im ersten Quartal im Jahresvergleich um rund elf Prozent auf knapp 3 Milliarden Euro, wie das im Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 notierte Unternehmen am Donnerstag mitteilte. Damit übertraf der Konzern die durchschnittliche Analystenschätzung.

Die Erträge der Bank wuchsen um gut 14 Prozent auf 10,7 Milliarden Euro. Dabei legte der Zinsüberschuss um 18 Prozent auf mehr als 7,5 Milliarden Euro zu, und die Provisionseinnahmen stiegen um knapp 10 Prozent auf fast 2,3 Milliarden Euro. Beides half höhere Wertberichtigungen und Rückstellungen mehr als auszugleichen. Dabei profitierte die Bank beim Zinsergebnis trotz des rückläufigen Zinsniveaus von einem Kreditwachstum in der spanischen Heimat sowie im wichtigen Markt Mexiko, in dem der Zinsüberschuss deutlicher wuchs als in Spanien.

Am Aktienmarkt hatte das BBVA-Papier seit Veröffentlichung der Jahreszahlen für Anfang Februar einen eher schlechten Stand. Seither ging es um rund 16 Prozent nach unten. Allerdings hatten die Aktien zuvor auch einen starken Lauf hingelegt und ein Rekordhoch von 22,33 Euro erreicht. Zuletzt hatte dann noch der Iran-Krieg Sorgen um die Weltwirtschaft geweckt und die Aktienkurse von Banken allgemein belastet.

In Madrid gibt das Papier am Donnerstag stellenweise 0,45 Prozent auf 18,73 Euro nach.

/mis/stw/jha/

MADRID (dpa-AFX)

Bildquellen: Tupungato / Shutterstock.com

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Analysen zu BBVA SA (Banco Bilbao Vizcaya Argentaria)

DatumRatingAnalyst
20.04.2026BBVA NeutralUBS AG
15.04.2026BBVA OverweightJP Morgan Chase & Co.
15.04.2026BBVA Equal WeightBarclays Capital
14.04.2026BBVA Sector PerformRBC Capital Markets
17.03.2026BBVA OverweightBarclays Capital
DatumRatingAnalyst
15.04.2026BBVA OverweightJP Morgan Chase & Co.
17.03.2026BBVA OverweightBarclays Capital
11.03.2026BBVA BuyDeutsche Bank AG
11.03.2026BBVA OverweightBarclays Capital
11.03.2026BBVA OverweightJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
20.04.2026BBVA NeutralUBS AG
15.04.2026BBVA Equal WeightBarclays Capital
14.04.2026BBVA Sector PerformRBC Capital Markets
11.02.2026BBVA Sector PerformRBC Capital Markets
05.02.2026BBVA Sector PerformRBC Capital Markets
DatumRatingAnalyst
30.04.2024BBVA SellGoldman Sachs Group Inc.
29.04.2024BBVA SellGoldman Sachs Group Inc.
17.04.2024BBVA SellGoldman Sachs Group Inc.
12.04.2024BBVA SellGoldman Sachs Group Inc.
17.09.2020BBVA SellJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)

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