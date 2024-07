Deutlicher Umsatzrückgang

Der auf Arztpraxen und Kliniken spezialisierte Softwareanbieter CompuGroup hat im zweiten Quartal einen deutlichen Gewinnrückgang verzeichnet.

Das um Sondereffekte bereinigte Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) sank in den drei Monaten bis Ende Juni im Jahresvergleich um 27 Prozent auf knapp 53,6 Millionen Euro, wie das im Nebenwerteindex SDAX notierte Unternehmen am Montag mitteilte. Der Überschuss knickte um mehr als die Hälfte auf 13,8 Millionen Euro ein. Wesentlicher Grund ist ein deutlicher Umsatzrückgang, über den das Unternehmen erst in der vergangenen Woche berichtet hatte. In diesem Zusammenhang hatte CompuGroup auch die Jahresziele reduziert. Der Aktienkurs war daraufhin eingebrochen und hat sich bislang auch nicht wesentlich erholt.

Im zweiten Quartal rutschte der Umsatz - wie bereits bekannt - im Jahresvergleich um 9 Prozent auf gut 277 Millionen Euro ab. Vor allem das Geschäft mit Arztpraxen schnitt schwächer ab. Grund seien im Wesentlichen Einmaleffekte ein Jahr zuvor. Auch im Gesamtjahr dürfte die Sparte aus eigener Kraft ein Minus einfahren.

Insgesamt läuft das Geschäft in Praxen und Krankenhäusern deutlich schwächer als zuvor gedacht, hatte es dabei in der Vorwoche vom Koblenzer Unternehmen geheißen. Zudem werde eine zweite Einführungsphase einer Regierungsinitiative in Frankreich nun erst 2025 erwartet. Auch in Deutschland geht es mit Projekten im Zusammenhang mit dem Krankenhauszukunftsgesetz nicht so schnell voran wie erhofft. Darüber hinaus belasten höhere Investitionen die Geschäfte, unter anderem für Künstliche Intelligenz.

Im Gesamtjahr dürfte der Erlös um bis zu zwei Prozent zurückgehen und im besten Fall nur stabil bleiben. Dabei rechnet CompuGroup Wechselkurseffekte sowie Zu- und Verkäufe von Unternehmensteilen heraus. Zuvor hatten plus vier bis plus sechs Prozent Umsatz in den Plänen von Chef Michael Rauch gestanden.

Den um Sondereffekte bereinigten Gewinn vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) erwartet das Management 2024 bei 220 bis 250 Millionen Euro. Zuvor hatte die Spanne bei 270 bis 310 Millionen gelegen.

Jefferies belässt CompuGroup auf 'Hold' - Ziel 18 Euro

Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für CompuGroup nach detaillierten Quartalszahlen auf "Hold" mit einem Kursziel von 18 Euro belassen. Die finalen Kennziffern des auf Arztpraxen und Kliniken spezialisierte Softwareanbieters hätten alles in allem den vorläufigen Eckdaten entsprochen, schrieb Analyst Fabian Piasta in einer am Montag vorliegenden ersten Reaktion. Der revidierte Umsatzausblick sollte angesichts relativ niedriger Vorjahreswerte erreichbar sein.

Die CompuGroup-Aktie notiert im XETRA-Handel zeitweise 0,06 Prozent im Plus bei 16,00 Euro.

