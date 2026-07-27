Bechtle-Aktie springt zeistellig hoch: Umsatz- und Gewinnziel 2026 erhöht
Bechtle hat die Ziele für Umsatz und Vorsteuergewinn im Gesamtjahr hochgeschraubt, nachdem der IT-Dienstleister im zweiten Quartal zweistellige Wachstumsraten verzeichnet hat.
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"Vor dem Hintergrund dieser positiven Entwicklung und einem Rekordniveau beim Auftragsbestand hat der Vorstand beschlossen, die Prognose für das Gesamtjahr 2026 deutlich anzuheben", teilte das Unternehmen mit, das im MDAX und TecDAX notiert ist.
Beim Umsatz und beim Vorsteuergewinn (EBT) erhöht das Unternehmen die Wachstumsprognose auf jeweils 5 bis 10 Prozent von zuvor erwarteten 0 bis 5 Prozent. Beim Geschäftsvolumen rechnet Bechtle nun mit einem Wachstum von mehr als 10 Prozent anstatt 5 bis 10 Prozent.
Im zweiten Quartal steigerte Bechtle den Vorsteuergewinn den vorläufigen Ergebnissen zufolge um mehr als 20 Prozent auf rund 80 Millionen Euro. Die Markterwartung sei "sehr deutlich übertroffen" worden.
Der Umsatz stieg um mehr als 16 Prozent auf rund 1,73 Milliarden Euro und sei erneut breit getragen von allen Segmenten und allen Kundengruppen.
Das Geschäftsvolumen liege bei rund 2,27 Milliarden Euro rund 18 Prozent über Vorjahr.
Die endgültigen Zahlen will das Unternehmen am 12. August veröffentlichen.Via XETRA kletert die Bechtle-Aktie zitweise um 10,84 Prozent auf 35,80 Euro.
DOW JONES
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Bildquellen: Bechtle AG
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|Datum
|Rating
|Analyst
|10.07.26
|Bechtle Buy
|Jefferies & Company Inc.
|09.07.26
|Bechtle Buy
|Jefferies & Company Inc.
|06.07.26
|Bechtle Buy
|UBS AG
|06.07.26
|Bechtle Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|27.05.26
|Bechtle Buy
|Deutsche Bank AG