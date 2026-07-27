DAX 25.457 +0,4%ESt50 6.289 +0,1%MSCI World 4.796 +0,1%Top 10 Crypto 8,35 -0,3%Nas 24.932 -0,2%Bitcoin 55.737 -0,5%Euro 1,1360 -0,1%Öl 86,2 -2,4%Gold 4.026 -1,2%
Beliebte Suche
DAX 40ÖlpreisEuro - DollarBitcoin - EuroGoldpreis
Meistgesucht
BioNTech (ADRs)A2PSR2TeslaA1CX3TAmazon906866NEL ASAA0B733Microsoft870747Apple865985Siemens EnergyENER6YBASFBASF11NVIDIA918422Lufthansa823212Mercedes-Benz Group (ex Daimler)710000BayerBAY001Daimler TruckDTR0CKPlug PowerA1JA81TUITUAG00
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero.Hier informieren
Top News
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & MusterdepotsTools & integriertes TradingNewsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
Deutliches 2Q-Wachstum

Bechtle-Aktie springt zeistellig hoch: Umsatz- und Gewinnziel 2026 erhöht

Bechtle-Aktie springt zeistellig hoch: Umsatz- und Gewinnziel 2026 erhöht

Bechtle hat die Ziele für Umsatz und Vorsteuergewinn im Gesamtjahr hochgeschraubt, nachdem der IT-Dienstleister im zweiten Quartal zweistellige Wachstumsraten verzeichnet hat.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Bechtle AG
36.32 EUR 3.92 EUR 12.10 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen

"Vor dem Hintergrund dieser positiven Entwicklung und einem Rekordniveau beim Auftragsbestand hat der Vorstand beschlossen, die Prognose für das Gesamtjahr 2026 deutlich anzuheben", teilte das Unternehmen mit, das im MDAX und TecDAX notiert ist.

Werbung

Beim Umsatz und beim Vorsteuergewinn (EBT) erhöht das Unternehmen die Wachstumsprognose auf jeweils 5 bis 10 Prozent von zuvor erwarteten 0 bis 5 Prozent. Beim Geschäftsvolumen rechnet Bechtle nun mit einem Wachstum von mehr als 10 Prozent anstatt 5 bis 10 Prozent.

Im zweiten Quartal steigerte Bechtle den Vorsteuergewinn den vorläufigen Ergebnissen zufolge um mehr als 20 Prozent auf rund 80 Millionen Euro. Die Markterwartung sei "sehr deutlich übertroffen" worden.

Der Umsatz stieg um mehr als 16 Prozent auf rund 1,73 Milliarden Euro und sei erneut breit getragen von allen Segmenten und allen Kundengruppen.

Werbung

Das Geschäftsvolumen liege bei rund 2,27 Milliarden Euro rund 18 Prozent über Vorjahr.

Die endgültigen Zahlen will das Unternehmen am 12. August veröffentlichen.

Via XETRA kletert die Bechtle-Aktie zitweise um 10,84 Prozent auf 35,80 Euro.

DOW JONES

Bildquellen: Bechtle AG

Aktuelle Bechtle Aktie News

Werbung

Bechtle Analysen

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Bechtle nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
DatumRatingAnalyst
10.07.26 Bechtle Buy Jefferies & Company Inc.
09.07.26 Bechtle Buy Jefferies & Company Inc.
06.07.26 Bechtle Buy UBS AG
06.07.26 Bechtle Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
27.05.26 Bechtle Buy Deutsche Bank AG