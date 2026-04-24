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Deutsch-britischer Wirtschaftsgipfel in Berlin

27.04.26 05:49 Uhr

BERLIN (dpa-AFX) - Bundeswirtschaftsministerin Katherina Reiche (CDU) und ihr britischer Kollege Peter Kyle halten am Montag (ab 14.30 Uhr) beim deutsch-britischen Wirtschaftsforum in Berlin die Eröffnungsreden. Der Wirtschaftsgipfel baut auf dem im Juli 2025 unterschriebenen Kensington-Vertrag beider Staaten auf, mit dem schrittweise eine vertiefte Zusammenarbeit in Verteidigung, Sicherheit, Wirtschaft, Gesundheit und Kultur vereinbart wurde.

Als "Freunde mit gewissen Vorzügen" beschreibt die Deutsche Industrie- und Handelskammer (DIHK) die Partnerländer Großbritannien und Deutschland. Zentrale Themen der Podiumsdiskussionen im Haus der Deutschen Wirtschaft sollen "die Stärkung der europäischen Sicherheit und Resilienz" sowie die Förderung von "Wachstum und Innovation durch industrielle Zusammenarbeit" sein, wie die Deutsch-Britische Industrie- und Handelskammer schreibt./mj/DP/he