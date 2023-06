Deutsch-chinesische Regierungskonsultationen am Dienstag

Von Andreas Kißler

BERLIN (Dow Jones)--Deutschland und China kommen Anfang nächster Woche in Berlin zu Regierungsgesprächen zusammen. Das kündigte Vize-Regierungssprecher Wolfgang Büchner bei einer Pressekonferenz an. Die 7. deutsch-chinesischen Regierungskonsultationen am Dienstag stehen nach seinen Angaben unter dem Motto "Gemeinsam nachhaltig handeln". Bereits am Montagabend komme Kanzler Olaf Scholz (SPD) mit dem seit März dieses Jahres amtierenden neuen chinesischen Ministerpräsidenten Li Qiang um 18.00 Uhr im Rahmen eines Abendessens im Kanzleramt zusammen. "Diese Regierungskonsultation ist die erste Auslandsreise von Ministerpräsident Li", sagte Büchner.

Am Dienstag um 10.00 Uhr beginnen die Gespräche dann seinen Angaben zufolge offiziell mit einer Begrüßung mit militärischen Ehren im Kanzleramt. "Daran wird sich ein kurzes Gespräch zwischen dem Bundeskanzler und Ministerpräsident Li sowie zwischen den beteiligten Fachministerinnen und -ministern anschließen", erklärte er. Dann folge eine gemeinsame Plenarsitzung unter dem Vorsitz beider Regierungschefs. "Auch eine Begegnung mit der Presse ist in Planung", kündigte Büchner an. Nähere Details zum Programm würden später veröffentlicht.

Nach Abschluss der Gespräche im Kanzleramt wollen Scholz und Li den Angaben zufolge begleitet von Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) und den beiden zuständigen chinesischen Ministern im Wirtschaftsministerium Unternehmensvertreter treffen und die Schlussworte beim 11. Deutsch-Chinesischen Forum für wirtschaftliche und technologische Zusammenarbeit sprechen.

