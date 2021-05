Deutsch-französischer Ministerrat tagt erstmals per Video

Von Andreas Kißler

BERLIN (Dow Jones)--Die Bundesregierung und die französische Regierung werden wegen der Coronavirus-Pandemie am Montag erstmals eine Tagung des deutsch-französischen Ministerrats per Videokonferenz abhalten. Das kündigte Regierungssprecher Steffen Seibert bei einer Pressekonferenz in Berlin an. Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) und der französische Staatspräsident Emmanuel Macron beraten nach seinen Angaben um 14.00 Uhr bilateral, die meisten Fachressorts tagen parallel dazu. Um 15.45 Uhr ist dann eine Plenarsitzung geplant.

"Es geht natürlich um die deutsch-französische Zusammenarbeit auch im Hinblick und im Dienste eines starken Europa", sagte Seibert. "Das umfasst viele Bereiche, die wirtschaftliche Erholung nach der Pandemie ist sicherlich ein Schwerpunkt." Ein weiterer Schwerpunkt seien Zukunftsthemen wie die grüne und digitale Transformation. Zudem soll laut Seibert eine Bilanz bereits erfolgter Maßnahmen gezogen werden. Nach einer für 17.30 Uhr geplanten Pressekonferenz nehmen Merkel und Macron laut Seibert an einem deutsch-französischen Technologiedialog mit Unternehmern zur Gesundheitsindustrie teil.

