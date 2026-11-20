Christian Bruch, stellvertretender Vorsitzender des Ost-Ausschusses der Deutschen Wirtschaft und Vorstandsvorsitzender von Siemens Energy, sagte vor dem Hintergrund des anhaltenden russischen Angriffskriegs, deutsche Unternehmen blieben in der Ukraine engagiert und bauten ihre Partnerschaften aus. Der bilaterale Handel steige 2026 voraussichtlich auf rund 13 Milliarden Euro./hoe/DP/jha

BERLIN (dpa-AFX) - Nach dem politischen Gipfel zur Ukraine findet am Freitag in Berlin ein deutsch-ukrainisches Wirtschaftsforum statt. Teilnehmen werden neben Bundeskanzler Friedrich Merz und Bundeswirtschaftsministerin Katherina Reiche (beide CDU), von ukrainischer Seite unter anderem Ministerpräsident Serhij Korezkyj. Laut der Deutschen Industrie- und Handelskammer sind verschiedene Kooperationsvereinbarungen geplant.

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