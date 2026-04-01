Deutsche Arbeitskosten steigen 2025 um 3,6 Prozent

DOW JONES--Unternehmen des produzierenden Gewerbes und des Dienstleistungsbereichs in Deutschland haben 2025 durchschnittlich 45,00 Euro für eine geleistete Arbeitsstunde gezahlt. Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) mitteilt, waren das 29 Prozent mehr als die im EU-Durchschnitt gezahlten 34,90 Euro. Im Vergleich zum Vorjahr stiegen die Arbeitskosten je geleisteter Arbeitsstunde in Deutschland um 3,6 Prozent. Damit war der Anstieg geringer als im EU-weiten Durchschnitt (plus 4,1 Prozent). Im aktuellen EU-Durchschnitt sind die Arbeitskosten für Belgien nicht einberechnet, da für Belgien zum jetzigen Zeitpunkt noch keine Ergebnisse vorliegen.

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Die Arbeitskosten je geleisteter Stunde fallen in der EU sehr unterschiedlich aus. Die höchsten Arbeitskosten je geleisteter Stunde wurden 2025 nach den bisher vorliegenden Ergebnissen in Luxemburg (56,80 Euro), Dänemark (51,70 Euro) und den Niederlanden (47,90 Euro) gezahlt. Allerdings hatte Belgien, für das noch keine Ergebnisse für 2025 vorliegen, in dieser Rangfolge im Vorjahr anstelle der Niederlande auf Platz 3 gelegen. Die Länder mit den EU-weit niedrigsten Arbeitskosten im Jahr 2025 waren Ungarn (15,20 Euro), Rumänien (13,60 Euro) und Bulgarien (12,00 Euro).

Die höchsten prozentualen Anstiege der Arbeitskosten waren 2025 in Bulgarien (plus 13,1 Prozent), Kroatien (plus 11,6 Prozent) und Polen (plus 10,5 Prozent) zu verzeichnen. Am schwächsten waren die Erhöhungen in Frankreich (plus 2,0 Prozent), Dänemark (plus 3,0 Prozent) und Italien (plus 3,2 Prozent). In Malta sanken die Arbeitskosten im Vergleich zum Vorjahr sogar leicht (minus 0,5 Prozent).

Verglichen mit dem Jahr 2020 stiegen die Arbeitskosten in Deutschland in allen Wirtschaftsabschnitten um mindestens 14 Prozent. In den Bereichen Erbringung freiberuflicher, wissenschaftlicher und technischer Dienstleistungen, Erbringung sonstiger wirtschaftlicher Dienstleistungen sowie im Gastgewerbe erhöhten sich die Arbeitskosten sogar um mehr als 30 Prozent. Im gesamtwirtschaftlichen Durchschnitt betrug der Anstieg im Fünfjahresvergleich 22,3 Prozent. In Relation zu den Arbeitskosten im EU-Durchschnitt veränderte sich die Situation 2025 im Vergleich zu 2020 jedoch kaum: Die Arbeitskosten in Deutschland um 30 Prozent (2020) beziehungsweise 29 Prozent (2025) über dem EU-Durchschnittswert.

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Kontakt: hans.bentzien@dowjones.com

DJG/hab/thl

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April 29, 2026 02:38 ET (06:38 GMT)