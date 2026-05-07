DAX24.835 +0,9%Est506.280 +0,8%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto7,7600 -0,6%Nas25.820 +2,1%Bitcoin52.138 -1,0%Euro1,1398 -0,2%Öl72,59 +0,1%Gold4.036 +0,5%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
SpaceX A42D4F Rheinmetall 703000 Deutsche Telekom 555750 Volkswagen (VW) vz. 766403 SAP 716460 NVIDIA 918422 Infineon 623100 Micron Technology 869020 Siemens Energy ENER6Y Bayer BAY001 Lufthansa 823212 Microsoft 870747 Allianz 840400 BMW 519000 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Straße von Hormus im Blick: DAX fester -- Asiens Börsen mehrheitlich grün -- TUI, DroneShield, RENK, HENSOLDT, Rheinmetall im Fokus
Top News
Jetzt entdecken: Das finanzen.net Kryptodepot mit exklusiven Handelsideen und Markt-Updates von Investor-Guard Thomas Jansen. Jetzt entdecken: Das finanzen.net Kryptodepot mit exklusiven Handelsideen und Markt-Updates von Investor-Guard Thomas Jansen.
Deutsche Bank AG gibt Zalando-Aktie Buy Deutsche Bank AG gibt Zalando-Aktie Buy
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Deutsche Arbeitslosenzahl sinkt erneut unerwartet

30.06.26 09:54 Uhr

Von Hans Bentzien

DOW JONES--Die Arbeitslosigkeit in Deutschland hat im Juni entgegen den Erwartungen nicht zugenommen. Wie die Bundesagentur für Arbeit (BA) mitteilte, sank die saisonbereinigte Arbeitslosenzahl gegenüber dem Vormonat um 1.000, nachdem sie sich bereits im April unerwartet um 12.000 verringert hatte. Die Arbeitslosenquote verharrte bei 6,3 Prozent. Von Dow Jones Newswires befragte Volkswirte hatten einen Anstieg der Arbeitslosenzahl um 5.000 und eine unveränderte Quote von 6,3 Prozent prognostiziert. Ohne Berücksichtigung der saisonalen Faktoren sank die Zahl der Arbeitslosen um 15.000 auf 2,936 Millionen. Die Arbeitslosenquote ging auf 6,2 (6,3) Prozent zurück.

"Am Arbeitsmarkt ist kaum Veränderung zu sehen. Die Arbeitslosigkeit sinkt nur wenig und die sozialversicherungspflichtige Beschäftigung setzt ihre leichte Abwärtstendenz fort", sagte die BA-Vorstandsvorsitzende Andrea Nahles bei der Pressekonferenz in Nürnberg.

Die Unterbeschäftigung umfasst neben der Arbeitslosigkeit auch die Arbeitsmarktpolitik und kurzfristige Arbeitsunfähigkeit und zeichnet daher ein umfassenderes Bild. Sie sank gegenüber dem Vormonat um 8.000 auf 3,605 Millionen und lag um 19.000 höher als im Vorjahresmonat.

Wie die BA weiter mitteilte, zeigten Betriebe vom 1. bis 24. Juni konjunkturelle Kurzarbeit für 26.000 Personen an. Aktuelle Daten zur tatsächlichen Inanspruchnahme stehen bis April zur Verfügung. In diesem Monat wurde nach vorläufigen hochgerechneten Daten für 133.000 Beschäftigte konjunkturelles Kurzarbeitergeld gezahlt. Das waren 17.000 weniger als im Vormonat und 101.000 weniger als im April 2025.

Kontakt: hans.bentzien@dowjones.com

DJG/hab/brb

(END) Dow Jones Newswires

June 30, 2026 03:55 ET (07:55 GMT)