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Deutsche Arbeitslosenzahl stagniert im März

31.03.26 09:56 Uhr

Von Hans Bentzien

DOW JONES--Die Arbeitslosigkeit in Deutschland hat im März stagniert. Wie die Bundesagentur für Arbeit (BA) mitteilte, lag die saisonbereinigte Arbeitslosenzahl auf dem Niveau des Vormonat, nachdem sie im Februar um 1.000 zugelegt hatte. Die Arbeitslosenquote blieb bei 6,3 Prozent. Von Dow Jones Newswires befragte Volkswirte hatten einen Anstieg der Arbeitslosenzahl um 2.500 und eine unveränderte Quote von 6,3 Prozent prognostiziert. Ohne Berücksichtigung der saisonalen Faktoren sank die Zahl der Arbeitslosen um 49.000 auf 3,021 Millionen. Die Arbeitslosenquote auf ging auf 6,4 (6,5) Prozent zurück.

"Im März beginnt wie üblich die Frühjahrsbelebung am Arbeitsmarkt - dieses Jahr allerdings ohne nennenswerten Schwung", sagte die BA-Vorstandsvorsitzende Andrea Nahles bei der Pressekonferenz in Nürnberg. Die Unterbeschäftigung umfasst neben der Arbeitslosigkeit auch die Arbeitsmarktpolitik und kurzfristige Arbeitsunfähigkeit und zeichnet daher ein umfassenderes Bild. Sie blieb ebenfalls auf dem Vormonatsniveau von 3,690 Millionen und lag damit um 4.000 niedriger als im Vorjahresmonat.

Wie die BA weiter mitteilte, zeigten Betriebe vom 1. bis 25. März konjunkturelle Kurzarbeit für 38.000 Personen an. Aktuelle Daten zur tatsächlichen Inanspruchnahme stehen bis Januar zur Verfügung. In diesem Monat wurde nach vorläufigen hochgerechneten Daten für 136.000 Beschäftigte konjunkturelles Kurzarbeitergeld gezahlt. Das waren 6.000 weniger als im Vormonat und 141.000 weniger als im Januar 2025.

Kontakt: hans.bentzien@dowjones.com

DJG/hab/ros

(END) Dow Jones Newswires

March 31, 2026 03:57 ET (07:57 GMT)