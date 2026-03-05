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Deutsche Arbeitslosenzahl steigt im April um 20.000

30.04.26 09:54 Uhr

Von Hans Bentzien

DOW JONES--Die Arbeitslosigkeit in Deutschland hat im April deutlicher zugenommen als erwartet. Wie die Bundesagentur für Arbeit (BA) mitteilte, stieg die saisonbereinigte Arbeitslosenzahl gegenüber dem Vormonat um 20.000, nachdem sie sich im März um 3.000 erhöht hatte. Die Arbeitslosenquote blieb auf dem nach oben revidierten Vormonatsniveau von 6,4 Prozent. Von Dow Jones Newswires befragte Volkswirte hatten einen Anstieg der Arbeitslosenzahl um nur 5.000 und eine unveränderte Quote auf dem vorläufig gemeldeten Niveau von 6,3 Prozent prognostiziert. Ohne Berücksichtigung der saisonalen Faktoren sank die Zahl der Arbeitslosen um 13.000 auf 3,008 Millionen. Die Arbeitslosenquote blieb bei 6,4.

"Eine Trendumkehr am Arbeitsmarkt ist noch nicht in Sicht. Die Frühjahrsbelebung fällt auch im April schwach aus", sagte die BA-Vorstandsvorsitzende Andrea Nahles bei der Pressekonferenz in Nürnberg.

Die Unterbeschäftigung umfasst neben der Arbeitslosigkeit auch die Arbeitsmarktpolitik und kurzfristige Arbeitsunfähigkeit und zeichnet daher ein umfassenderes Bild. Sie stieg gegenüber dem Vormonat um 12.000 auf 3,665 Millionen und lag um 18.000 höher als im Vorjahresmonat.

Wie die BA weiter mitteilte, zeigten Betriebe vom 1. bis 26. April konjunkturelle Kurzarbeit für 28.000 Personen an. Aktuelle Daten zur tatsächlichen Inanspruchnahme stehen bis Februar zur Verfügung. In diesem Monat wurde nach vorläufigen hochgerechneten Daten für 156.000 Beschäftigte konjunkturelles Kurzarbeitergeld gezahlt. Das waren 11.000 mehr als im Vormonat und 114.00 weniger als im Februar 2025.

Kontakt: hans.bentzien@dowjones.com

DJG/hab/apo

(END) Dow Jones Newswires

April 30, 2026 03:55 ET (07:55 GMT)