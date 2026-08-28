Deutsche Arbeitslosenzahl steigt im August leicht

28.08.26 09:55 Uhr

Von Hans Bentzien

DOW JONES--Die Arbeitslosigkeit in Deutschland hat im August wie erwartet leicht zugenommen. Wie die Bundesagentur für Arbeit (BA) mitteilte, stieg die saisonbereinigte Arbeitslosenzahl gegenüber dem Vormonat um 4.000, nachdem sie sich im Juli um 6.000 erhöht hatte. Die Arbeitslosenquote blieb bei 6,4 Prozent. Von Dow Jones Newswires befragte Volkswirte hatten einen Anstieg der Arbeitslosenzahl um 5.000 und eine unveränderte Quote von 6,4 Prozent prognostiziert.

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Ohne Berücksichtigung der saisonalen Faktoren stieg die Zahl der Arbeitslosen um 54.000 auf 3,061 Millionen. Die Arbeitslosenquote kletterte auf 6,5 (6,4) Prozent.

"Auch im August zeigt sich am Arbeitsmarkt jenseits des saisonüblichen Musters wenig Dynamik. Damit setzt sich die verhaltene Entwicklung der vergangenen Monate fort", sagte die BA-Vorstandsvorsitzende Andrea Nahles bei einer Pressekonferenz in Nürnberg.

Die Unterbeschäftigung umfasst neben der Arbeitslosigkeit auch die Arbeitsmarktpolitik und kurzfristige Arbeitsunfähigkeit und zeichnet daher ein umfassenderes Bild. Sie sank im August gegenüber dem Vormonat saisonbereinigt um 3.000. Mit 3.645.000 war sie aber um 33.000 höher als vor einem Jahr.

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Wie die BA weiter mitteilte, zeigten Betriebe vom 1. bis 24. August konjunkturelle Kurzarbeit für 14.000 Personen an. Aktuelle Daten zur tatsächlichen Inanspruchnahme stehen bis Juli zur Verfügung. In diesem Monat wurde nach vorläufigen hochgerechneten Daten für 140.000 Beschäftigte konjunkturelles Kurzarbeitergeld gezahlt. Das waren 8.000 mehr als im Vormonat, aber 55.000 weniger als vor einem Jahr.

Kontakt: hans.bentzien@dowjones.com

DJG/hab/apo

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August 28, 2026 03:55 ET (07:55 GMT)