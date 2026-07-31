Deutsche Arbeitslosenzahl steigt im Juli

31.07.26 09:54 Uhr

Von Andreas Plecko

DOW JONES--Die Arbeitslosigkeit in Deutschland hat im Juli zugenommen. Wie die Bundesagentur für Arbeit (BA) mitteilte, stieg die saisonbereinigte Arbeitslosenzahl gegenüber dem Vormonat um 6.000, nachdem sie sich im Juni um 1.000 verringert hatte. Die Arbeitslosenquote erhöhte sich auf 6,4 (Vormonat: 6,3) Prozent. Von Dow Jones Newswires befragte Volkswirte hatten einen Anstieg der Arbeitslosenzahl um 5.000 und eine unveränderte Quote von 6,3 Prozent prognostiziert.

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Ohne Berücksichtigung der saisonalen Faktoren stieg die Zahl der Arbeitslosen um 27.700 auf 3,007 Millionen. Die Arbeitslosenquote kletterte auf 6,4 (6,2) Prozent.

"Arbeitslosigkeit und Unterbeschäftigung nehmen vor allem aus jahreszeitlichen Gründen im Juli spürbar zu", sagte der Vorstand Regionen der BA, Daniel Terzenbach, bei einer Pressekonferenz. "Insgesamt setzt sich am Arbeitsmarkt die schwache Entwicklung der letzten Monate fort".

Die Unterbeschäftigung umfasst neben der Arbeitslosigkeit auch die Arbeitsmarktpolitik und kurzfristige Arbeitsunfähigkeit und zeichnet daher ein umfassenderes Bild. Sie blieb saisonbereinigt im Juli gegenüber dem Vormonat unverändert. Mit 3.645.000 war sie um 28.000 höher als vor einem Jahr.

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Wie die BA weiter mitteilte, zeigten Betriebe vom 1. bis 27. Juli konjunkturelle Kurzarbeit für 25.000 Personen an. Aktuelle Daten zur tatsächlichen Inanspruchnahme stehen bis Mai zur Verfügung. In diesem Monat wurde nach vorläufigen hochgerechneten Daten für 126.000 Beschäftigte konjunkturelles Kurzarbeitergeld gezahlt. Das waren 16.000 weniger als im Vormonat und 100.000 weniger als vor einem Jahr.

Kontakt zum Autor: konjunktur.de@dowjones.com

DJG/apo/mgo

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July 31, 2026 03:55 ET (07:55 GMT)