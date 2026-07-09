Deutsche Ausfuhren steigen im Mai unerwartet

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Von Hans Bentzien

DOW JONES--Die deutschen Ausfuhren haben sich im Mai deutlich besser als erwartet entwickelt. Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) mitteilte, stiegen die Exporte gegenüber dem Vormonat um 0,9 Prozent und lagen um 6,1 Prozent über dem Niveau des Vorjahresmonats. Von Dow Jones Newswires befragte Volkswirte hatten einen monatlichen Rückgang um 0,6 Prozent prognostiziert. Die Importe sanken um 2,5 Prozent, erwartet worden war ein Minus von nur 0,7 Prozent. Die saisonbereinigte Handelsbilanz wies einen Überschuss von 19,1 Milliarden Euro auf. Im April waren es 14,7 Milliarden gewesen und im Mai des Vorjahres 18,8 Milliarden.

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July 09, 2026 02:13 ET (06:13 GMT)