Deutsche Autobauer verlieren auf dem Weltmarkt Marktanteile

Ingmar Königshofen schaut sich die aktuelle Situation an den Aktienmärkten an und gibt Empfehlungen zu einzelnen Basiswerten. Neben Informationen zu den eingesetzten Derivaten gibt der Profi auch jede Menge geldwerte Tipps und Tricks rund ums Trading!

Um 18 Uhr live: Systematisch Trading-Chancen identifizieren - so geht es an den Märkten weiter!

Tesla-Aktie mit fünftem Verlusttag in Folge: Milliarden an Marktkapitalisierung verloren - Musk-Vermögen sinkt deutlich

Bilanzen: Tesla, NVIDIA, Apple, Amazon & Co. - Die Ergebnisse und Termine der Tech-Riesen in der aktuellen Saison

Tesla Aktie News: Tesla gewinnt am Nachmittag an Fahrt

NanoTrader in Aktion: So findest du starke Trading-Signale

VW-Aktie freundlich: VW zahlt Prämie an Mitarbeiter erneut in voller Höhe aus - Absatzrekord bei Currywurst

Heute im Fokus

Rheinmetall, RENK, HENSOLDT & Co. steigen weiter. Eutelsat-Aktie springt an: US-Anbieter sperrt Ukraine-Zugang - Musk betont Wichtigkeit von Starlink. Bitcoin-Kursverfall: Einstiegschance bei Aktien von Coinbase, Strategy & Co.? LEG Immobilien hebt Dividende an und bestätigt Ziele. Checkpoint Therapeutics-Aktie zündet nach Übernahmeplänen durch Sun Pharma den Turbo. TRATON enttäuscht mit Ausblick. Rezessionssorgen bereiten NVIDIA-Anlegern Sorgen.