Deutsche Bahn baut an jedem fünften Hauptbahnhof

BERLIN (dpa-AFX) - An jedem fünften Hauptbahnhof in Deutschland wird gebaut. "Aktuell sind an rund einem Fünftel der Hauptbahnhöfe Modernisierungen zugange; sie reichen vom Austausch eines Aufzugs bis hin zu umfassenden Baumaßnahmen", teilte eine Sprecherin der Deutschen Bahn auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur mit. Insgesamt betreibt die Bahn nach Angaben der Sprecherin 5.400 Bahnhöfe, davon 134 Hauptbahnhöfe.

Häufig durchströmen Hunderttausende täglich die Bahnhöfe - sie müssen dann mehrere Jahre mit den Bauarbeiten leben. Am Münchner Hauptbahnhof wird beispielsweise schon seit 2019 gearbeitet, in Hannover und Frankfurt noch bis Mitte der 30er Jahre. In Stuttgart leben die Bahnfahrenden schon seit mehr als zehn Jahren mit der Mega-Baustelle Stuttgart 21 mitten in der Stadt - einem Projekt, das jedoch weit mehr als den Hauptbahnhof betrifft.

Die Bahn begründet die oft sehr langen Bauzeiten damit, dass unter dem "rollenden Rad" gebaut wird - der Bahnbetrieb an den Bahnhöfen also weiterläuft. An und in den teils unter Denkmalschutz stehenden Gebäuden muss stets in einzelnen Abschnitten gebaut werden, wobei die Sicherheit nicht eingeschränkt werden darf./wim/DP/zb