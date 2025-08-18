DAX24.367 +0,8%ESt505.430 +0,8%Top 10 Crypto16,86 -0,9%Dow44.738 -0,4%Nas21.669 -0,2%Bitcoin101.494 -3,7%Euro1,1642 -0,5%Öl66,69 +1,5%Gold3.340 -0,5%
Deutsche-Bahn-Chef Lutz wird vorzeitig abgelöst

14.08.25 17:20 Uhr

DOW JONES--Die Deutsche Bahn bekommt einen neuen Chef. Der amtierende Bahn-Chef Richard Lutz wird vorzeitig abgelöst, wie das Bundesverkehrsministerium mitteilte. Der Vertrag von Lutz wäre ursprünglich erst 2027 ausgelaufen. Es sei Zeit für eine Neuaufstellung, sowohl strukturell als auch personell, sagte Bundesverkehrsminister Patrick Schnieder in Berlin nach Gesprächen mit Lutz und dem Vorsitzenden des Aufsichtsrates der Deutschen Bahn Werner Gatzer. Vor diesem Hintergrund sei man übereingekommen, den noch bis 2027 laufenden Vertrag des Bahnchefs vorzeitig einvernehmlich zu beenden. Lutz, der seit 2017 an der Spitze der Deutschen Bahn steht, wird den weiteren Angaben zufolge seine Aufgaben noch wahrnehmen, bis seine Nachfolge geregelt ist.

Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/brb/cln

(END) Dow Jones Newswires

August 14, 2025 11:21 ET (15:21 GMT)