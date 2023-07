Deutsche Bahn legt Halbjahreszahlen vor

BERLIN (dpa-AFX) - Die Deutsche Bahn zieht an diesem Donnerstag (11.00 Uhr) wirtschaftlich Bilanz zur ersten Jahreshälfte 2023. Finanziell dürfte der bundeseigene Konzern sich weiter erholt haben. Bereits im vergangenen Jahr schrieb die Bahn operativ wieder schwarze Zahlen, nachdem sie während der Corona-Pandemie Milliarden-Verluste verzeichnet hatte.

Zufrieden können die Verantwortlichen dennoch nicht sein. Die Züge fahren den eigenen Pünktlichkeitszielen nach wie vor deutlich hinterher. Kurzfristige Besserung ist aufgrund des an vielen Stellen sanierungsbedürftigen Streckennetzes nicht in Sicht. Erst im kommenden Jahr soll die Generalsanierung besonders stark befahrener Korridore beginnen. Für die Fahrgäste bedeutet das vorübergehend weitere Streckensperrungen und Einschränkungen. Der Bund will im kommenden Jahr die Infrastruktursparte in ein gemeinnütziges Unternehmen überführen.

Bei der Verjüngung der Fernverkehrsflotte ist der Konzern hingegen weiter. Die Auslieferung der ICE-4-Züge kommt voran. Seit Dezember ist zudem der ICE 3 Neo im Einsatz, von dem in den nächsten fünf Jahren insgesamt rund 90 Exemplare geliefert werden sollen. 79 weitere ICE L sind ab Oktober 2024 bestellt. Mit den neuen Anschaffungen will die Bahn das Durchschnittsalter der ICE-Flotte bis 2030 von derzeit 18 auf dann 12 Jahre senken.