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Deutsche Bahn setzt neue Handwerkerteams an Bahnhöfen ein

16.06.26 12:51 Uhr

BERLIN (dpa-AFX) - Die Deutsche Bahn setzt künftig bundesweit 44 mobile Handwerkerteams ein, um Schäden an Bahnhöfen schneller zu reparieren. "Mit den neuen mobilen Teams können kleine und größere Reparaturen wie beschädigte Glasscheiben, Graffiti oder defekte Ausstattungen künftig gebündelt und zügig erledigt werden", sagte die zuständige Vorständin bei der DB InfraGo, Katja Hüske, laut einer Mitteilung. Die DB InfraGo ist die für die Infrastruktur zuständige Tochter der Deutschen Bahn.

Die mobilen Handwerkerteams sind Teil eines Programms für mehr Sicherheit und Sauberkeit an Bahnhöfen. Das Programm läuft seit Januar. Neben den Handwerkerteams gehören dazu unter anderem mehr Sicherheitskräfte an ausgewählten Stationen und ein umfangreicher Frühjahrsputz an mehr Bahnhöfen als in den Vorjahren. Das Programm ist Teil der Bahn-Strategie von Bundesverkehrsminister Patrick Schnieder (CDU).

Der Bahn zufolge arbeiten etwa 200 neue Kollegen und Kolleginnen in den Handwerkerteams. In einigen Regionen wird demnach noch nach Handwerkern gesucht./nif/DP/jha