Deutsche Bahn stellt Flutschäden über 1,3 Milliarden Euro fest

Von Andreas Kißler

BERLIN (Dow Jones)--Die Deutsche Bahn hat in einer ersten Schadensaufnahme nach dem Hochwasser "Zerstörungen in historischem Ausmaß" festgestellt. "Nach einer ersten Einschätzung gehen wir davon aus, dass die Wassermassen in unserem Netz und an den Bahnhöfen Schäden von rund 1,3 Milliarden Euro verursacht haben", sagte der Vorstand Anlagen- und Instandhaltungsmanagement der DB Netz AG, Volker Hentschel. "In dieser Dimension wurde unsere Infrastruktur noch nie auf einen Schlag zerstört", erklärte Hentschel bei einer Online-Pressekonferenz. "Wir stehen wahrlich vor einem gewaltigen Kraftakt."

Beschädigt seien rund 50 Brücken, 40 Stellwerke, 180 Bahnübergänge, über 1.000 Oberleitungs- und Signalmaste sowie Bahnhöfe. "Unser Ziel ist es, bis Jahresende etwa 80 Prozent der beschädigten Infrastruktur wieder auf Vordermann zu bringen und auch vorher sukzessive den Betrieb wieder aufzunehmen", sagte Hentschel. Schrittweise wolle man bis Jahresende eine Normalisierung erreichen. Für Strecken und Anlagen, die den Wassermassen komplett zum Opfer gefallen seien, gehe man allerdings "von Monaten, wenn nicht an einigen Stellen von Jahren" aus. Gegebenenfalls müssten hier gemeinsam mit Gemeinden, Ländern und dem Bund völlig neue Verkehrskonzepte entwickelt werden.

Zur Finanzierung und Vereinfachungen beim Planungsrecht ist die Bahn laut Hentschel in ständigem Kontakt mit dem Bund. "Der Bund hat zugesagt, dass er Hilfen ausreichen wird." Man stehe in ständigem Austausch, Schäden an den Bund zu melden und über die Erstattung zu verhandeln. Das stehe aber derzeit an zweiter Stelle, und das Vorgehen werde hiervon nicht abhängen. In der Vergangenheit habe es auch immer Einigungen zur Finanzierung gegeben. "Wir sind zuversichtlich, dass es auch diesmal der Fall sein wird." Hentschel ging nicht davon aus, dass sich die Maßnahmen auf die Ticketpreise auswirken werden.

Die betroffenen Strecken sollen laut den Plänen der Bahn "nach neuestem technischen Stand" und resilienter wiederaufgebaut werden. Die Bahn arbeite mit Hochdruck daran, möglichst viele Strecken wieder befahrbar zu machen. Schon Ende vergangener Woche hätten die Arbeiten dazu begonnen. Schnell zu realisierende Reparaturen und Baumaßnahmen mit hohem Nutzen für die Fahrgäste und den Bahnverkehr hätten Priorität. Nach den ersten Reparaturen ständen nun aufwändigere Arbeiten an, die vom Austausch von Oberleitungs- und Signalmasten über den Bau neuer Bahnsteige, Brücken und Aufzüge bis zur Instandsetzung von Bahnübergängen reichten.

Kontakt zum Autor: andreas.kissler@wsj.com

DJG/ank/cbr

(END) Dow Jones Newswires

July 23, 2021 03:04 ET (07:04 GMT)