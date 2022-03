Deutsche Bahn verlängert Verträge für Nikutta und Holle um fünf Jahre

BERLIN (Dow Jones)--Der Aufsichtsrat der Deutschen Bahn AG hat die Verträge der Vorstandsmitglieder Sigrid Nikutta und Levin Holle um jeweils fünf Jahre verlängert. Nikutta wird bis zum 31. Dezember 2027 das Ressort Güterverkehr leiten. Bis zum 31. Januar 2028 wird Holle das Ressort Finanzen und Logistik führen und damit für die finanzielle Absicherung des Ausbauprojekts "Starke Schiene" zuständig sein. Beide waren Anfang 2020 zum Unternehmen gekommen.

"Die Deutsche Bahn steht in den nächsten Jahren vor enormen Herausforderungen. Mit den heutigen Vertragsverlängerungen setzt der Aufsichtsrat ein klares Signal für den eingeschlagenen Wachstumskurs", erklärte der Aufsichtsratsvorsitzende Michael Odenwald. Deutsche Bahn Chef Richard Lutz begrüßte die Vertragsverlängerungen für Nikutta und Holle. "Wir als Team DB sind voller Tatendrang und wollen die Eisenbahn in den kommenden Jahren entscheidend voranbringen", so Lutz.

Infrastruktur-Vorstand Ronald Pofalla zum wird zum 30. April vorzeitig aus dem Unternehmen ausscheiden. Bis zur Entscheidung über die Nachbesetzung wird laut dem Unternehmen Lutz das Ressort Infrastruktur kommissarisch führen.