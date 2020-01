Deutsche Bahn verliert wichtigen Auftrag in Nordengland

London (Reuters) - Die Deutsche Bahn hat einen wichtigen Auftrag in Nordengland verloren.

Die britische Regierung erklärte am Mittwoch, der Service der Deutschen Bahn auf der Strecke sei schlecht gewesen. Deshalb werde die von der Bahn-Tochter Arriva betriebene Firma Northern Rail verstaatlicht. Zuvor hatte die Regierung den Vertrag mit der Deutschen Bahn gekündigt. Verkehrsminister Gerhard Shapps erklärte, ein öffentlicher Betreiber werde die Strecken zum 1. März übernehmen.

Shapps hatte schon Anfang Januar erklärt, man sei nicht länger bereit, die zahlreichen Verspätungen und Zugausfälle zu tolerieren. Eine Bahn-Sprecherin hatte erklärt, Arriva sei bei Northern Rail in den vergangenen Jahren mit großen Herausforderungen konfrontiert gewesen, die außerhalb der direkten Kontrolle von Northern gelegen hätten.

Der Lizenzentzug wirft einen Schatten auf den für dieses Jahr geplanten Börsengang von Arriva. Bahnchef Richard Lutz will die internationale Nahverkehrstochter in diesem Jahr an die Börse bringen.