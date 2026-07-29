Deutsche Bank AG: adidas-Aktie erhält Buy

Experten-Analyse

30.07.26 14:07 Uhr

Deutsche Bank AG hat die adidas-Aktie unter die Lupe genommen. Das sind die Ergebnisse.

Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Adidas nach Zahlen zum zweiten Quartal auf "Buy" mit einem Kursziel von 210 Euro belassen. "Gut, aber nicht gut genug", fasste Adam Cochrane am Donnerstag seine Einschätzung zu den Resultaten des Sportartikelherstellers zusammen. Angesichts der gestiegenen Erwartungen im Vorfeld der Fußball-Weltmeisterschaft dürfte das Zahlenwerk die Anleger enttäuschen.

Aktienauswertung: Die adidas-Aktie im Zentrum tagesaktueller Analysen und Bewertungen

Die adidas-Aktie wies um 13:51 Uhr Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 18,8 Prozent auf 148,00 EUR abwärts. Hiermit verfügt die Aktienbeteiligung noch über Luft nach oben von 41,89 Prozent im Vergleich zum ausgegebenen Kursziel. Zuletzt wurden via XETRA 2.858.019 adidas-Aktien umgesetzt. Auf Jahressicht 2026 verlor die Aktie um 10,8 Prozent. Am 30.07.2026 werden die Kennzahlen für Q2 2026 voraussichtlich präsentiert.

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.net

Veröffentlichung der Original-Studie: 30.07.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.07.2026 / 06:56 / CET





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