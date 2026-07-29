DAX 25.498 +0,1%ESt50 6.310 +1,0%MSCI World 4.744 -1,2%Top 10 Crypto 8,44 +2,6%Nas 24.443 -1,7%Bitcoin 56.506 +1,4%Euro 1,1473 +0,1%Öl 90,1 -0,7%Gold 4.072 +0,2%
Beliebte Suche
DAX 40ÖlpreisEuro - DollarBitcoin - EuroGoldpreis
Meistgesucht
BioNTech (ADRs)A2PSR2TeslaA1CX3TAmazon906866NEL ASAA0B733Microsoft870747Apple865985Siemens EnergyENER6YBASFBASF11NVIDIA918422Lufthansa823212Mercedes-Benz Group (ex Daimler)710000BayerBAY001Daimler TruckDTR0CKPlug PowerA1JA81TUITUAG00
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero.Hier informieren
Top News
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & MusterdepotsTools & integriertes TradingNewsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
Experten-Analyse

Deutsche Bank AG: adidas-Aktie erhält Buy

Deutsche Bank AG: adidas-Aktie erhält Buy

Deutsche Bank AG hat die adidas-Aktie unter die Lupe genommen. Das sind die Ergebnisse.

Werte in diesem Artikel
Aktien
adidas
150.70 EUR -30.80 EUR -16.97 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen

Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Adidas nach Zahlen zum zweiten Quartal auf "Buy" mit einem Kursziel von 210 Euro belassen. "Gut, aber nicht gut genug", fasste Adam Cochrane am Donnerstag seine Einschätzung zu den Resultaten des Sportartikelherstellers zusammen. Angesichts der gestiegenen Erwartungen im Vorfeld der Fußball-Weltmeisterschaft dürfte das Zahlenwerk die Anleger enttäuschen.

Aktienauswertung: Die adidas-Aktie im Zentrum tagesaktueller Analysen und Bewertungen

Die adidas-Aktie wies um 13:51 Uhr Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 18,8 Prozent auf 148,00 EUR abwärts. Hiermit verfügt die Aktienbeteiligung noch über Luft nach oben von 41,89 Prozent im Vergleich zum ausgegebenen Kursziel. Zuletzt wurden via XETRA 2.858.019 adidas-Aktien umgesetzt. Auf Jahressicht 2026 verlor die Aktie um 10,8 Prozent. Am 30.07.2026 werden die Kennzahlen für Q2 2026 voraussichtlich präsentiert.

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.net

Veröffentlichung der Original-Studie: 30.07.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.07.2026 / 06:56 / CET


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Radu Bercan / Shutterstock.com

Aktuelle adidas Aktie News

Werbung

adidas Analysen

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für adidas nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
DatumRatingAnalyst
14:06 adidas Outperform Bernstein Research
14:06 adidas Buy UBS AG
14:06 adidas Buy Deutsche Bank AG
11:26 adidas Overweight JP Morgan Chase & Co.
09:41 adidas Buy Jefferies & Company Inc.