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Bewertung im Fokus

Deutsche Bank AG bescheinigt Buy für adidas-Aktie

Deutsche Bank AG bescheinigt Buy für adidas-Aktie

Deutsche Bank AG hat die adidas-Aktie genauestens unter die Lupe genommen. Hier sind die daraus resultierenden Ergebnisse.

Werte in diesem Artikel
Aktien
adidas
170.10 EUR 2.70 EUR 1.61 %
Charts | News | Analysen

Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Adidas von 205 auf 210 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Das Vertrauen in 2027 nehme zu, schrieb Adam Cochrane in einem am Freitag vorliegenden Resümee zum Quartalsbericht des Sportartikelkonzerns.

Analyse und Aktienbewertung: So präsentiert sich die adidas-Aktie am Tag der Analyse

Die adidas-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 13:33 Uhr 1,6 Prozent im Plus bei 169,80 EUR. Insofern weist der Anteil noch ein Aufwärtspotenzial von 23,67 Prozent im Vergleich zum ausgegebenen Kursziel auf. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 257.372 adidas-Aktien. Bei dem Anteilsschein schlägt auf Jahressicht 2026 ein Plus von 2,3 Prozent zu Buche. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q4 2026-Bilanz auf den 10.03.2027.

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) / Redaktion Finanzen.net

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.10.2026 / 08:12 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Photoman29 / Shutterstock.com

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Datum Rating Analyst
13:46 adidas Buy Deutsche Bank AG
13:16 adidas Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
08:01 adidas Outperform RBC Capital Markets
08:01 adidas Overweight JP Morgan Chase & Co.
29.10.26 adidas Buy Jefferies & Company Inc.

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