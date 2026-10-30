Deutsche Bank AG bescheinigt Buy für adidas-Aktie

Bewertung im Fokus

30.10.26 13:49 Uhr

Deutsche Bank AG hat die adidas-Aktie genauestens unter die Lupe genommen. Hier sind die daraus resultierenden Ergebnisse.

Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Adidas von 205 auf 210 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Das Vertrauen in 2027 nehme zu, schrieb Adam Cochrane in einem am Freitag vorliegenden Resümee zum Quartalsbericht des Sportartikelkonzerns.

Analyse und Aktienbewertung: So präsentiert sich die adidas-Aktie am Tag der Analyse

Die adidas-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 13:33 Uhr 1,6 Prozent im Plus bei 169,80 EUR. Insofern weist der Anteil noch ein Aufwärtspotenzial von 23,67 Prozent im Vergleich zum ausgegebenen Kursziel auf. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 257.372 adidas-Aktien. Bei dem Anteilsschein schlägt auf Jahressicht 2026 ein Plus von 2,3 Prozent zu Buche. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q4 2026-Bilanz auf den 10.03.2027.

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) / Redaktion Finanzen.net

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.10.2026 / 08:12 / CET



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