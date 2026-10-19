Deutsche Bank AG bescheinigt Buy für DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie

Aktuelle Analyse im Blick

19.10.26 09:48 Uhr

Hier sind die Resultate der detaillierten Überprüfung der DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie durch Deutsche Bank AG.

Deutsche Bank Research hat das Kursziel für DHL Group nach der Prognoseerhöhung des Logistikkonzerns von 62 auf 64 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Großteil der über den Erwartungen liegenden Ergebnisentwicklung (Ebit) im dritten Quartal sei auf den Bereich Express entfallen, schrieb Jaime Rowbotham in seinem am Montag vorliegenden Kommentar.

Aktien Check: Ein detaillierter Blick auf die Performance der DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie zur Zeit der Analyse

Die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie notierte im XETRA-Handel um 09:31 Uhr mit Abschlägen von 1,5 Prozent bei 57,32 EUR. Hiermit hat das Papier noch Spielraum von 11,65 Prozent nach oben bezogen auf das festgelegte Kursziel. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 139.048 DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktien den Besitzer. Seit Jahresanfang 2026 kletterte der Anteilsschein um 27,9 Prozent. Die Vorlage der Q3 2026-Finanzergebnisse wird am 05.11.2026 erwartet.

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.net

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.10.2026 / 08:07 / CET



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.