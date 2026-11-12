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Investment-Tipp

Deutsche Bank AG bescheinigt Buy für Siemens Energy-Aktie

Deutsche Bank AG bescheinigt Buy für Siemens Energy-Aktie

Deutsche Bank AG-Analyst Gael de-Bray hat sich intensiv mit dem Siemens Energy-Papier auseinandergesetzt. Hier sind die Ergebnisse.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Siemens Energy AG
133.78 EUR 1.92 EUR 1.46 %
Charts | News | Analysen

Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Siemens Energy nach Zahlen mit einem Kursziel von 210 Euro auf "Buy" belassen. Die Perspektiven für die Münchner seien über 2030 hinaus vielversprechend, schrieb Gael de-Bray am Mittwoch nach Zahlen und Ausblick. Rechenzentren würden zu einem zusätzlichen Faktor für das Aktienszenario, ohne aber dessen Grundlage zu sein. Er schätzt, dass sie bis 2040 beim Wachstum des Strombedarfs wohl ein Fünftel ausmachen.

Aktien Check: Ein detaillierter Blick auf die Performance der Siemens Energy-Aktie zur Zeit der Analyse

Die Siemens Energy-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 11:12 Uhr verteuerte sich das Papier um 1,4 Prozent auf 134,56 EUR. Also hat der Anteilsschein noch Spielraum von 56,06 Prozent nach oben gerechnet zum festgelegten Kursziel. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 915.106 Siemens Energy-Aktien umgesetzt. Die Aktie kletterte seit Anfang des Jahres 2026 um 12,2 Prozent. Die kommende Q1 2027-Kennzahlen werden voraussichtlich am 11.02.2027 veröffentlicht.

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) / Redaktion Finanzen.net

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.11.2026 / 08:05 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Siemens Energy AG

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Datum Rating Analyst
11:26 Siemens Energy Buy Deutsche Bank AG
08:01 Siemens Energy Overweight JP Morgan Chase & Co.
11.11.26 Siemens Energy Outperform RBC Capital Markets
11.11.26 Siemens Energy Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
11.11.26 Siemens Energy Outperform Bernstein Research

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