Deutsche Bank AG bescheinigt Buy für Siemens Energy-Aktie

Aktuelle Analyse im Blick

Die Ergebnisse der intensiven Überprüfung der Siemens Energy-Aktie durch Deutsche Bank AG liegen vor.

Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Siemens Energy mit einem Kursziel von 210 Euro auf "Buy" belassen. Die niedrige Aktienbewertung werde den Chancen für Gewinne und Margen über 2030 hinaus nicht gerecht, schrieb Gael de-Bray in seinem am Montag vorliegenden Kommentar zu einer Roadshow.

Zwischen Kurs und Quartal: So steht es um die Siemens Energy-Aktie am Tag der ausführlichen Untersuchung

Um 10:27 Uhr ging es für die Siemens Energy-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 1,0 Prozent auf 129,94 EUR. Also weist das Papier noch eine Entwicklungsmöglichkeit von 61,61 Prozent im Vergleich zum festgelegten Kursziel auf. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 294.992 Siemens Energy-Aktien den Besitzer. Auf Jahressicht 2026 kletterte der Anteilsschein um 8,4 Prozent nach oben. Die Kennzahlen für Q1 2027 dürfte Siemens Energy am 11.02.2027 präsentieren.

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) / Redaktion Finanzen.net

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.11.2026 / 08:25 / CET



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