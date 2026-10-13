Deutsche Bank AG bescheinigt Buy für Volkswagen (VW) vz-Aktie

Aktie bewertet

13.10.26 11:58 Uhr

Deutsche Bank AG hat eine eingehende Analyse der Volkswagen (VW) vz-Aktie durchgeführt. Hier sind die Ergebnisse.

Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Volkswagen auf "Buy" mit einem Kursziel von 105 Euro belassen. Der Autokonzern habe auf dem Pariser Autosalon ausführlich über den Stand seines Transformationsprogramms berichtet, schrieb Tim Rokossa in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Das Management habe erneut auf erhebliche Herausforderungen hingewiesen, aber auch einen klareren Weg zum angestrebten Margenziel von 8 bis 10 Prozent bis 2030 skizziert. Wichtige Erkenntnisse seien, dass die Kostensenkungsmaßnahmen an Fahrt gewönnen, die Vereinfachung der Plattformen voranschreite und sich China zunehmend zu einem Innovations- und Exportzentrum von VW entwickle.

Zwischen Kursziel und Realität: Die Volkswagen (VW) vz-Aktie im Detail am Tag der Analyse

Um 11:41 Uhr stieg die Volkswagen (VW) vz-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,3 Prozent auf 68,58 EUR. Also weist das Papier noch Spielraum von 53,11 Prozent nach oben im Vergleich zum festgelegten Kursziel auf. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 101.913 Volkswagen (VW) vz-Aktien. Seit Jahresbeginn 2026 büßte die Aktie um 29,4 Prozent ein. Volkswagen (VW) vz dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2026 voraussichtlich am 29.10.2026 präsentieren.

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.net

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / 07:52 / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.10.2026 / 07:52 / CET



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