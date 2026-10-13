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Aktie bewertet

Deutsche Bank AG bescheinigt Buy für Volkswagen (VW) vz-Aktie

Deutsche Bank AG bescheinigt Buy für Volkswagen (VW) vz-Aktie

Deutsche Bank AG hat eine eingehende Analyse der Volkswagen (VW) vz-Aktie durchgeführt. Hier sind die Ergebnisse.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Volkswagen (VW) AG Vz.
68.54 EUR 0.06 EUR 0.09 %
Charts | News | Analysen

Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Volkswagen auf "Buy" mit einem Kursziel von 105 Euro belassen. Der Autokonzern habe auf dem Pariser Autosalon ausführlich über den Stand seines Transformationsprogramms berichtet, schrieb Tim Rokossa in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Das Management habe erneut auf erhebliche Herausforderungen hingewiesen, aber auch einen klareren Weg zum angestrebten Margenziel von 8 bis 10 Prozent bis 2030 skizziert. Wichtige Erkenntnisse seien, dass die Kostensenkungsmaßnahmen an Fahrt gewönnen, die Vereinfachung der Plattformen voranschreite und sich China zunehmend zu einem Innovations- und Exportzentrum von VW entwickle.

Zwischen Kursziel und Realität: Die Volkswagen (VW) vz-Aktie im Detail am Tag der Analyse

Um 11:41 Uhr stieg die Volkswagen (VW) vz-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,3 Prozent auf 68,58 EUR. Also weist das Papier noch Spielraum von 53,11 Prozent nach oben im Vergleich zum festgelegten Kursziel auf. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 101.913 Volkswagen (VW) vz-Aktien. Seit Jahresbeginn 2026 büßte die Aktie um 29,4 Prozent ein. Volkswagen (VW) vz dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2026 voraussichtlich am 29.10.2026 präsentieren.

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.net

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / 07:52 / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.10.2026 / 07:52 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Bocman1973 / Shutterstock.com

Aktuelle Volkswagen (VW) vz. Aktie News

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Volkswagen (VW) vz. Analysen

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Volkswagen (VW) vz. nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
Datum Rating Analyst
11:56 Volkswagen (VW) vz Buy Deutsche Bank AG
12.10.26 Volkswagen (VW) vz Buy Jefferies & Company Inc.
09.10.26 Volkswagen (VW) vz Neutral UBS AG
29.09.26 Volkswagen (VW) vz Buy Deutsche Bank AG
23.09.26 Volkswagen (VW) vz Market-Perform Bernstein Research

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