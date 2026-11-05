Deutsche Bank AG bescheinigt Buy für Vonovia SE-Aktie

Aktie bewertet

05.11.26 13:13 Uhr

Deutsche Bank AG hat eine eingehende Analyse der Vonovia SE-Aktie durchgeführt. Hier sind die Ergebnisse.

Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Vonovia nach Zahlen für das dritte Quartal auf "Buy" mit einem Kursziel von 20 Euro belassen. Angesichts der unveränderten Ausschüttungspolitik des Immobilienkonzerns sei die aktuelle Zahlenveröffentlichung als recht gute Nachricht zu bezeichnen, schrieb Thomas Rothaeusler in einer am Donnerstag vorliegenden Studie.

Zwischen Kursziel und Realität: Die Vonovia SE-Aktie im Detail am Tag der Analyse

Um 12:56 Uhr stieg die Vonovia SE-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 1,9 Prozent auf 17,21 EUR. Also weist das Papier noch Spielraum von 16,25 Prozent nach oben im Vergleich zum festgelegten Kursziel auf. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 1.131.864 Vonovia SE-Aktien. Seit Jahresbeginn 2026 büßte die Aktie um 25,7 Prozent ein. Vonovia SE dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2026 voraussichtlich am 18.02.2027 präsentieren.

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) / Redaktion Finanzen.net

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.11.2026 / 08:10 / CET



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