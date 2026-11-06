Deutsche Bank AG bescheinigt Hold für Commerzbank-Aktie

Bewertung im Fokus

06.11.26 12:49 Uhr

Deutsche Bank AG hat die Commerzbank-Aktie genauestens unter die Lupe genommen. Hier sind die daraus resultierenden Ergebnisse.

Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Commerzbank nach Zahlen zum dritten Quartal mit einem Kursziel von 42 Euro auf "Hold" belassen. Die Bank habe durchwachsen abgeschnitten, schrieb Benjamin Goy in seiner am Freitag vorliegenden Nachbetrachtung. So hätten unter anderem der Gewinn vor Risikovorsorge und der Nettogewinn enttäuscht, während die Gebühreneinnahmen, die Kosten und die Kreditausfälle positiv überrascht hätten.

Analyse und Aktienbewertung: So präsentiert sich die Commerzbank-Aktie am Tag der Analyse

Die Commerzbank-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 12:33 Uhr um 1,7 Prozent auf 38,07 EUR ab. Insofern weist der Anteil noch ein Aufwärtspotenzial von 10,32 Prozent im Vergleich zum ausgegebenen Kursziel auf. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 620.449 Commerzbank-Aktien. Bei dem Anteilsschein schlägt auf Jahressicht 2026 ein Plus von 8,7 Prozent zu Buche. Mit der Q4 2026-Bilanzvorlage von Commerzbank wird am 11.02.2027 gerechnet.

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) / Redaktion Finanzen.net

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.11.2026 / 08:12 / CET



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