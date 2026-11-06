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Aktuelle Analyse im Blick

Deutsche Bank AG bescheinigt Hold für Siemens Healthineers-Aktie

Deutsche Bank AG bescheinigt Hold für Siemens Healthineers-Aktie

Deutsche Bank AG hat eine eingehende Analyse der Siemens Healthineers-Aktie durchgeführt. Hier sind die Ergebnisse.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Siemens Healthineers AG
44.18 EUR -0.43 EUR -0.96 %
Charts | News | Analysen

Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Siemens Healthineers nach Jahreszahlen mit einem Kursziel von 39 Euro auf "Hold" belassen. Entgegen den Erwartungen eines starken Schlussquartals, seien die Resultate des vierten Geschäftsquartals durchwachsen ausgefallen, schrieb Falko Friedrichs in seiner am Freitag vorliegenden Reaktion. Das gehe vor allem auf das Segment Precision Therapy zurück.

Handelsvolumen und mehr: So entwickelt sich die Siemens Healthineers-Aktie zum Zeitpunkt der Analyse

Die Siemens Healthineers-Aktie gab im XETRA-Handel um 13:33 Uhr um 2,8 Prozent auf 43,73 EUR nach. Also hat die Aktie noch einen Abstiegsspielraum von 10,82 Prozent, gemessen am festgelegten Kursziel. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 537.616 Siemens Healthineers-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten. Seit Beginn des Jahres 2026 fiel die Aktie um 0,3 Prozent.

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) / Redaktion Finanzen.net

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.11.2026 / 08:12 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Siemens AG

Aktuelle Siemens Healthineers Aktie News

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Siemens Healthineers Analysen

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Siemens Healthineers nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
Datum Rating Analyst
13:46 Siemens Healthineers Hold Deutsche Bank AG
13:26 Siemens Healthineers Overweight Barclays Capital
05.11.26 Siemens Healthineers Outperform RBC Capital Markets
05.11.26 Siemens Healthineers Outperform Bernstein Research
05.11.26 Siemens Healthineers Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)

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