Deutsche Bank AG beurteilt BMW-Aktie mit Buy

12.02.26 11:43 Uhr
Deutsche Bank AG veröffentlicht Prognose: Was jetzt mit der BMW-Aktie passiert

Deutsche Bank AG hat die BMW-Aktie unter die Lupe genommen, und hier sind die detaillierten Ergebnisse.

Werte in diesem Artikel
Aktien
BMW AG
88,08 EUR -1,62 EUR -1,81%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Deutsche Bank Research hat das Kursziel für BMW von 103 auf 104 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Alle Augen seien auf den Ausblick gerichtet, schrieb Tim Rokossa in seiner am Donnerstag veröffentlichten Vorschau auf den Quartalsbericht Mitte März. An seinen Schätzungen nahm er einen Feinschliff vor.

Aktienbewertung im Detail: Die BMW-Aktie und ihre Entwicklung am Tag der Analyse

Die BMW-Aktie wies um 11:27 Uhr Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 0,9 Prozent auf 88,62 EUR abwärts. Hiermit hat das Papier noch ein Aufwärtspotenzial von 17,35 Prozent bezogen auf das festgelegte Kursziel. Zuletzt wurden via XETRA 323.435 BMW-Aktien umgesetzt. Seit Jahresbeginn 2026 schlägt ein Minus von 4,9 Prozent zu Buche. Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 12.03.2026 erfolgen.

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.net

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.02.2026 / 07:57 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

