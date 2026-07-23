DAX 24.954 +0,8%ESt50 6.255 +0,7%MSCI World 4.783 -1,1%Top 10 Crypto 8,53 +0,2%Nas 25.138 -2,2%Bitcoin 57.078 -0,2%Euro 1,1390 +0,1%Öl 97,8 -2,9%Gold 4.064 +0,4%
Beliebte Suche
DAX 40ÖlpreisEuro - DollarBitcoin - EuroGoldpreis
Meistgesucht
BioNTech (ADRs)A2PSR2TeslaA1CX3TAmazon906866NEL ASAA0B733Microsoft870747Apple865985Siemens EnergyENER6YBASFBASF11NVIDIA918422Lufthansa823212Mercedes-Benz Group (ex Daimler)710000BayerBAY001Daimler TruckDTR0CKPlug PowerA1JA81TUITUAG00
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero.Hier informieren
Top News
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & MusterdepotsTools & integriertes TradingNewsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
Analyse im Fokus

Deutsche Bank AG beurteilt Deutsche Telekom-Aktie mit Buy

Deutsche Bank AG beurteilt Deutsche Telekom-Aktie mit Buy

Deutsche Bank AG hat die Deutsche Telekom-Aktie unter die Lupe genommen, und hier sind die detaillierten Ergebnisse.

Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Deutsche Telekom nach Zahlen der US-Mobilfunktochter auf "Buy" mit einem Kursziel von 40 Euro belassen. Die Kennziffern und der Ausblick von T-Mobile US seien insgesamt unterstützend für die Deutsche Telekom, schrieb Robert Grindle in einer am Freitag vorliegenden Studie.

Vom Kursziel zum Handelsvolumen: Die Deutsche Telekom-Aktie am Tag der ausführlichen Analyse

Die Aktie verlor um 12:06 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,5 Prozent auf 25,99 EUR. Somit verfügt der Anteilsschein noch über einen Wachstumsspielraum von 53,91 Prozent bezogen auf das festgesetzte Kursziel. Zuletzt wechselten via XETRA 1.961.720 Deutsche Telekom-Aktien den Besitzer. Auf Jahressicht 2026 gab die Aktie um 3,0 Prozent nach. Voraussichtlich am 06.08.2026 wird Deutsche Telekom Anlegern einen Einblick in die Quartalsbilanz von Q2 2026 gewähren.

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.net

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.07.2026 / 08:05 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Tobias Steinert / Shutterstock.com

Aktuelle SAP Aktie News

Werbung

SAP Analysen

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für SAP nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
DatumRatingAnalyst
08:36 SAP SE Buy Jefferies & Company Inc.
08:36 SAP SE Neutral JP Morgan Chase & Co.
20.07.26 SAP SE Neutral JP Morgan Chase & Co.
13.07.26 SAP SE Buy UBS AG
02.07.26 SAP SE Neutral JP Morgan Chase & Co.