Deutsche Bank AG beurteilt Deutsche Telekom-Aktie mit Buy

Analyse im Fokus

24.07.26 12:22 Uhr

Deutsche Bank AG hat die Deutsche Telekom-Aktie unter die Lupe genommen, und hier sind die detaillierten Ergebnisse.

Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Deutsche Telekom nach Zahlen der US-Mobilfunktochter auf "Buy" mit einem Kursziel von 40 Euro belassen. Die Kennziffern und der Ausblick von T-Mobile US seien insgesamt unterstützend für die Deutsche Telekom, schrieb Robert Grindle in einer am Freitag vorliegenden Studie.

Vom Kursziel zum Handelsvolumen: Die Deutsche Telekom-Aktie am Tag der ausführlichen Analyse

Die Aktie verlor um 12:06 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,5 Prozent auf 25,99 EUR. Somit verfügt der Anteilsschein noch über einen Wachstumsspielraum von 53,91 Prozent bezogen auf das festgesetzte Kursziel. Zuletzt wechselten via XETRA 1.961.720 Deutsche Telekom-Aktien den Besitzer. Auf Jahressicht 2026 gab die Aktie um 3,0 Prozent nach. Voraussichtlich am 06.08.2026 wird Deutsche Telekom Anlegern einen Einblick in die Quartalsbilanz von Q2 2026 gewähren.

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.net

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.07.2026 / 08:05 / CET



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