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Analyse im Fokus

Deutsche Bank AG beurteilt RWE-Aktie mit Buy

Deutsche Bank AG beurteilt RWE-Aktie mit Buy

Deutsche Bank AG hat die RWE-Aktie unter die Lupe genommen, und hier sind die detaillierten Ergebnisse.

Werte in diesem Artikel
Aktien
RWE AG St.
57.00 EUR 0.24 EUR 0.42 %
Charts | News | Analysen

Deutsche Bank Research hat RWE mit einem Kursziel von 65 Euro auf "Buy" belassen. Der Energieversorger könnte schon vor den offiziellen, für den 11. November angekündigten Quartalszahlen Eckdaten vorlegen, schrieb Olly Jeffery in seinem am Dienstag vorliegenden Ausblick. Entscheidend sei, wie gut sich der Energiehandel entwickelt habe.

Vom Kursziel zum Handelsvolumen: Die RWE-Aktie am Tag der ausführlichen Analyse

Die Aktie legte um 14:35 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,5 Prozent auf 56,98 EUR zu. Somit verfügt der Anteilsschein noch über einen Wachstumsspielraum von 14,08 Prozent bezogen auf das festgesetzte Kursziel. Zuletzt wechselten via XETRA 208.235 RWE-Aktien den Besitzer. Auf Jahressicht 2026 kletterte die Aktie um 28,4 Prozent aufwärts.

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.net

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.10.2026 / 07:56 / CET


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Andre Laaks, RWE

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Datum Rating Analyst
14:51 RWE Buy Deutsche Bank AG
23.10.26 RWE Overweight JP Morgan Chase & Co.
12.10.26 RWE Buy Deutsche Bank AG
12.10.26 RWE Buy Jefferies & Company Inc.
12.10.26 RWE Overweight JP Morgan Chase & Co.

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