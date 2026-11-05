Deutsche Bank AG: Buy für Heidelberg Materials-Aktie

Aktuelle Analyse

05.11.26 13:13 Uhr

Hier sind die festgestellten Erkenntnisse, nachdem Deutsche Bank AG-Analyst Jon Bell das Heidelberg Materials-Papier genauer unter die Lupe genommen hat.

Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Heidelberg Materials nach der Telefonkonferenz zu den Resultaten des dritten Quartals auf "Buy" mit einem Kursziel von 206 Euro belassen. Das Management rechne mit einer weiterhin guten Entwicklung der Verkaufspreise in Relation zu den Kosten, schrieb Jon Bell in einer am Donnerstag vorliegenden Studie.

Aktienbewertung im Detail: Die Heidelberg Materials-Aktie und ihre Entwicklung am Tag der Analyse

Um 12:57 Uhr sprang die Heidelberg Materials-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 2,6 Prozent auf 176,00 EUR zu. Also hat der Aktienanteil noch Spielraum von 17,05 Prozent nach oben, gemessen am festgelegten Kursziel. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 236.542 Heidelberg Materials-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten. Seit Beginn des Jahres 2026 ging es für die Aktie um 19,5 Prozent nach unten.

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) / Redaktion Finanzen.net

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.11.2026 / 08:10 / CET



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